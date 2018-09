DBS: intérprete del segundo opening es cruelmente criticado en Instagram [VIDEO]

A casi tres días de haberse lanzado el segundo opening en latino de Dragon Ball Super, en Instagram, se reveló el nombre del intérprete del tema "Limit Break x Survivor", cuya identificación es Pascual Reyes de nacionalidad mexicana. Los fanáticos de DBS tuvieron opiniones divididas sobre la reciente versión.

El interprete del nuevo opening de Dragon Ball Super es productor, cantante, postproductor de audio, compositor de música original para cine y TV; no obstante, el trabajo realizado para Cartoon Newtwork no ha sido del todo aceptado por los millones de fanáticos de DBS.

"Un placer haber cantado la nueva versión de la cortinilla de Dragon Ball Super en español para Cartoon Network oficial", escribió Pascual Reyes con referencia al segundo opening de DBS.

Como era de esperarse, los admiradores del anime Dragon Ball Super no escatimaron en responderle al compositor de origen mexicano en la sección de comentarios de su perfil de Instagram.

"Vivimos el mismo dolor con esta terrible voz", "Es una falta de respeto hacia nosotros los fans", "Deberías tener un poco más de respeto a Dragon Ball Super, no es tu banda", "La interpretación es pésima, no sé cómo canté en su banda, pero esta canción la hizo terrible", "No cantas mal, solo lo haces como Bad Bunny","El peor opening traducido de toda la historia", fueron algunos mensajes en contra del compositor.

Como se recuerda, el segundo opening de Dragon Ball Super fue lanzado el sábado 22 de setiembre en una trasmisión en vivo que realizó Cartoon Network a través de su cuenta oficial de YouTube.

(Foto: Instagram)

