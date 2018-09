Capitana Marvel muestra increíbles poderes en primer tráiler de Disney [VIDEO]

Las sorpresas para los fans de Marvel continúan a la orden del día, debido a que este martes 18 de setiembre fue estrenado en Estados Unidos el impactante tráiler de Capitana Marvel, la superheroína más poderosa del universo cinematográfico de 'La casa de las ideas'.

Capitana Marvel llegará a los cines con la participación de la actriz Brie Larson, quien debutó en el primer clip de la película estrenado en "Good Morning America" ​​el martes, donde la acción superaría las expectativas de los seguidores que aguardaban pacientemente el estreno del primer avance.

Se trata de la primera superheroína del universo cinematográfico de Marvel quien obtiene su primera película independiente, con la intención de igualar o superar el éxito obtenido por la 'Mujer Maravilla', quien demostró que las películas con mujeres como protagonistas podían conquistar el mundo del cine.

En el tráiler difundido en YouTube muestra cómo la poderosa mujer de Marvel abría llegado a la Tierra y los enemigos que enfrentará en la película con la asistencia del recordado Nick Fury, quien se encargó de formar el equipo de Los Vengadores varios años después, según la línea de tiempo de las películas.

OFFICIAL: @Disney has confirmed that actress @brielarson will be appearing on @GMA this Tuesday for CAPTAIN MARVEL, during which she will reveal the first trailer for the film! pic.twitter.com/7TipUExCtv