'La Monja' tendrá competencia en el cine con macabra versión de 'La Llorona' [VIDEO]

Tras el éxito de 'La Monja', película clave para entender el 'Universo de El Conjuro', las salas de cine peruanas se han llenado de producciones con alta dosis de terror. Antes de que culmine el mes de septiembre llegará a la pantalla grande un film que ha recibido la mejor calificación de portales especializados en el séptimo arte.

'Pengabdi Setan', traducida para distribución comercial como 'El susurro del diablo' llegará a las salas gracias a Star Films Perú el próximo 20 de septiembre. Según los conocedores en cine de terror, la obra maestra del director Joko Anwar, le hará competencia a la taquillera película 'La Monja'.

Según las reseñas que se han expuesta en Internet, las cuales le dan una calificación de "excelencia", manifiestan que esta sería una nueva versión de "La llorona", personaje que es un clásico en la cultura popular de muchos países de habla hispana.

Sobre la historia de 'El susurro del diablo', se conoce gracias al tráiler compartido en YouTube que la trama girará entorno a la historia de una familia que será atormentada por la muerte de la madre, quien muere por una extraña enfermedad. El regreso de la mujer desencadenará una serie de eventos paranormales que tendrán como objetivo arrastrar a todos al infierno.

El tráiler compartido en YouTube dura tan solo un minuto y algunos segundos, en los cuales se puede apreciar el aterrador aspecto que tiene la protagonista de la película. El portal de críticas de cine, Rotten Tomatos, resumió 100% de reseñas positivas por parte de los cinéfilos. Este resultado no ha sido alcanzado por 'La Monja', film que se ha convertido en el 'must see' del mes.

A continuación, te compartimos el tráiler de 'El susurro del diablo' expuesto en la red social YouTube. Su estreno en Perú está programado para el 20 de septiembre.