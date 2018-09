Netflix: Insatiable tendrá segunda temporada pese a las críticas [VIDEO]

Hace un mes se estrenó la serie de Netflix, Insatiable, una comedia creada por Lauren Gussis y protagonizada por Debby Ryan. Las críticas fueron sumamente negativas, sin embargo, la plataforma que cuenta con mas de 130 millones de usuarios en la actualidad, anunció su segunda temporada.

Aproximadamente 235.171 personas han firmado una petición en Change.org para que cancelen la serie de la plataforma, ya que el tráiler no mostraba entusiasmo en los usuarios; no obstante, al tener un gran éxito en la cantidad de suscriptores, Netflix anunció en sus redes sociales la segunda parte programado para el 2019.

La serie narra la historia de Patty, una adolescente que sufre de Bulling debido a su sobrepeso que, después de adelgazar, busca vengarse de las personas que la atormentaron en la escuela.

En una entrevista de The Hollywood Reporter, la Lauren Gussis defendió su trabajo, y señaló que las escenas que reflejan la ficción se basan en su propia experiencia personal durante su etapa de adolescente.

"Cuando tenía 13 años, me quería suicidar. Mis mejores amigos me abandonaron, sufrí bulling y quería venganza. Pensé que si fuese guapa por fuera me sentiría mejor, pero desarrollé un desorden alimenticio. Creció en mí el tipo de ira que te hace desear hacer cosas oscuras. Por favor, denle una oportunidad la serie", expresó durante la entrevista.

Los actores que dieron vida a los personajes de Insatiable, a través de un video publicado en las redes sociales, expresaron su emoción al enterarse de la segunda secuela, y esperan que la trama pueda ser del agrado de los usuarios de Netflix.