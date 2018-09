Venom: lanzan nuevo póster de la película [FOTO]

Tom Hardy sigue promocionado la película de Venom en sus redes sociales y no encontró la mejor manera de hacerlo que publicando el último póster de la película.

En el terrorífico afiche se puede ver al simbionte boca abajo sacando su prominente lengua, mientras debajo se ve el nombre de la cinta.

La película estará dirigida por Ruben Fleischer, quien fue director de Zombieland, y tiene como protagonista a Tom Hardy en el papel de Eddie Brock.

Brock recibirá un poder diferente a los demás al estar ligado a un simbionte caído del espacio, quien le otorgará habilidades extraordinarias como fuerza y agilidad sobre humana.

Las opiniones respecto a la película están divididas, ya que muchos piensan que el origen de Venom sin Spiderman es imposible porque la simbionte cuenta en el cómic con parte de los poderes del trepamuros.

Otra de las quejas de la película recae en que el simbionte, al no estar ligado a Spiderman, no cuenta con la famosa y gigantesca araña blanca en el pecho, una de las principales características del personaje.

Por último, la noticia que dio Sony hace unas semanas sobre el cambio de clasificación R a una apta para todo público, fue la gota que derramó el vaso para algunos fanáticos del personaje.

Solo queda esperar el estreno de la película para dar una verdadera crítica y saber si la película será un fracaso o un rotundo éxito.

A continuación, los dejamos con la imagen que publicó Tom Hardy en su cuenta de Twitter y que ha sido vista por miles de usuarios.

Take a look at some of the #Venom inspired artwork created by artists worldwide as part of Talenthouse’s Fan Art Program. See more submissions at: https://t.co/1ktCjLv7ec



Winners will be announced September 19th. pic.twitter.com/5FsIgo86cJ