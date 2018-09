Halloween: primeras críticas en Toronto dan buena calificación a la cinta

La aterradora franquicia de John Carpenter sigue asustando a muchas generaciones desde que el asesino enmascarado comenzó a generar terror en la primera película, Halloween, en el año 1978. Ahora, con la última producción que ya estrenó su segundo tráiler hace unos días, se espera que Michael Myers vuelva más sangriento que nunca.

El nuevo estreno, que ahora está dirigido por David Gordon Green, trae de regreso a Jaime Lee Curtis, quien estuvo presente en la primera producción original, y al mismo director de la cinta de 1978 como productor ejecutivo. Por ello no sorprende que en el Festival de Cine de Toronto, que ha cumplido su edición número 43, haya calificado con buena puntuación a la cinta.

"Me encanto la continuación de la historia de Laurie, el impulso puro de matar a Michael y su aleatoriedad se encuentra ahí y es fuerte. Maravillosamente filmada, el puntaje es correcto, gran humor y mucho gore. Es el paquete completo", destacó Perri Nemiroff, uno de los críticos asistentes.

HALLOWEEN is a total blast and is going to make a killing at the box office. Blumhouse does it again. Jamie Lee Curtis is still kicking ass and taking names. I can see fans watching this over and over again. The best Halloween since the original. #HalloweenMovie #TIFF18 pic.twitter.com/TSbtXr5Nuy