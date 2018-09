Dave Bautista desea protagonizar la película de Gears of Wars [VIDEO]

Mientras que Bautista espera la decisión de Marvel y Disney para saber si aún podrá interpretar a Drax, el actor no pierde el tiempo y expresó su deseo de querer ponerse en la piel de Marcus Fenix.

Todo empezó con una entrevista que brindó al portal IGN, donde uno de sus fanáticos publicó en su cuenta de Twitter "Pongan a este hombre en Gears of War", a lo que el Bautista respondió: "Vamos, hagámoslo, he estado suplicando por ese papel durante años. Es mi destino interpretar a Marcus Fenix".

No es la primera vez que el actor y luchador demuestra interés por interpretar al conocido soldado del videojuego Gears of War. Hace un par de meses (en junio para ser exactos) confesó a un conocido medio que lleva años deseando el papel.

"He estado detrás del proyecto de Gears of Wars durante años. Creo que ahora está en manos de Universal Studios. Llevo años llamando a su puerta y molestándoles... Ya están cansados de mi y de que les llame preguntando cómo va el proyecto. Pero sí, Marcus Fenix es un papel de ensueño para mí. Así que si queréis dar comienzo a una petición", declaró.

Como se sabe, Gears of War es uno de los shooters en tercera persona más famosos y populares del mundo de los videojuegos ¿Podrá Dave Bautista hacerse con el papel en una hipotética película de la famosa franquicia de Microsoft?

"I've been pursuing Gears of War for YEARS now... Marcus Fenix is absolutely a dream role." pic.twitter.com/p9iSLA9TcD