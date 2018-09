'Game of Thrones': Actor demanda a su ex agente y revela cuánto durará en la serie [VIDEO]

El actor de Nikolaj Coster-Waldau, conocido como 'Jaime Lannister' en 'Game of Thrones', estuvo en problemas legales debido a su ex agente Jill Littman, quien no le habría mantenido al tanto de la cláusulas importantes que le impuso la producción de la serie de HBO.

El actor de 'Game of Thrones', Nikolak Coster-Waldau, tuvo que grabar episodios adicionales y recaudar dinero recibido por un supuesto incumplimiento de contrato por parte de su anterior manager.

La demanda del actor Nikolaj Coster-Waldau reveló un spoiler que, siguiendo la lógica, podría devolverle la calma a sus miles de admiradores que tiene en diversos países. 'Jaime Lannister' de 'Game of Thrones' puso un recurso legal contra su ex agente, Jill Littman, acción que le obligó, indirectamente, a detallar en cuántos capítulos estará presente en la última entrega de la serie de HBO.

De acuerdo con un medio especializado, el actor solo estaría en 4 episodios. Sin embargo, Harper´s Bazaar asegura que verán a Nikolak Coster-Waldau en 6 de los capítulos de la última temporada de 'Game of Thrones', versión que se conocerá de manera definitiva a mediados del próximo año.

'Game of Thrones' se estrenará el próximo semestre del 2019, pese a ello los fanáticos de la exitosa producción de HBO cuentan los días para ver la temporada final en la que participan los siguientes actores: Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Lena Headey, Maisie Williams, Natalie Dormer, entre otros.

De la temporada 8 de 'Game of Thrones' traerá muchas sorpresas sobre el destino incierto detrás de la 'Gran Muralla', donde los caminantes blancos pretenden atravesarla con el dragón de Daenerys Targaryen, que fue sometido a los poderes de estos seres misteriosos que sobrevivieron a la inclemencia del frío clima con un poder sobre natural que solo puede ser controlado con las lágrimas de dragón.