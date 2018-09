Avengers 4: Mark Ruffalo revela que están grabando el final de la cinta

Muchos fans de Marvel y las películas que ha estrenado en estos últimos diez años llegaron al clímax con el desenlace de Avengers: Infinity War. Desde entonces, muy poco se conoce de la continuación de esta historia que dejó a la mitad del equipo de héroes hecho polvo por el chasquido de dedos de Thanos. No obstante, hace poco Mark Ruffalo, quien da vida a 'Hulk', habló un poco más acerca de la producción de la última entrega.

El actor, quien recientemente protagonizó uno de los podcast del medio The Marvelists, indicó que actualmente se encuentra grabando algunas escenas adicionales para la cinta. Además, destacó que aún no graban el final de la historia. "Estamos haciendo reshoots desde septiembre, y entonces volveremos al tour internacional, (...) Entonces tendrán la segunda entrega. La cual no sabemos todavía cómo va a ser. No solo estamos haciendo reshoots", destacó el famoso.

Ruffalo también ha destacado que siguen trabajando en el rodaje de la cuarta película de Avengers: "Vamos a terminar la película, que realmente no nos dio tiempo a finalizarla totalmente cuando nos fuimos el año pasado". Asimismo, ha destacado también que la cinta es 'un organismo vivo' y que acostumbran grabar las mismas escenas pocos días después de hacerlo una primera vez de acuerdo con los fines que los directores estimen más convenientes.

Así, el actor también ha contado que tanto Anthony como Joe Russo usan una estrategia bien pensada ya que acostumbran dar a los actores unos guiones que no siempre se corresponden con el producto final que ven en la pantalla grande. "eso realmente hizo que me volara la cabeza, porque estaba como, realmente tienes que complicarte la vida para darle a todos un guión que no es del todo lo que va a pasar, sabes... Algunos de nosotros, creo, no sabíamos ni siquiera lo que estábamos viendo hasta que estábamos realmente viéndolo, acabado", reveló.