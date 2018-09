It 2: Guionista reveló que el final romperá los corazones de los fans

Las informaciones sobre IT Capítulo 2 siguen llegando. Ahora último se filtraron imágenes sobre Pennywise, el cual revelaban un posible 'spoiler' sobre el pasado de Richie y, en esta oportunidad, ha sido el mismo guionista quien habló al respecto. Gary Dauberman se encargó de hablar sobre el reencuentro que tendrán los 'Perdedores' y adelantó lo que sería el final.

Cabe resaltar que esta secuela se dará 27 años después de la primera, debido a que los niños juraron regresar a Derry si es que se enteraban que Pennywise volvía a cometer asesinatos para así, matarlo de una vez. ¿Quieres saber cómo se reunirán? Sigue leyendo la nota.

"Como dije con la primera, es realmente esta vergüenza de la riqueza. Intentábamos hacer el mejor trabajo al tomar lo que Stephen King escribió tan bellamente hace tantos años y tratar de traducirlo de la página al guión", expresó Dauberman, cuando fue consultado por la secuela.

En la novela de King, las versiones adultas de los niños se reúnen en el restaurante Jade of the Oriente, donde comen comida china. "En la primera, están todos juntos en la escuela así que los ves en un grupo, pero 27 años después, están por todo el país. Así que veremos partes sobre quienes se han convertido y será realmente emocionante".

"El Jade of the Orient es una escena tan definitoria e icónica en el libro. Esto va a ser súper genial". Además de ello, Gary Dauberman señaló que el final de IT Capítulo 2 "dejará satisfecha a la audiencia y tal vez romperá un poco sus corazones".