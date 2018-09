Avengers: Mark Rufallo desea un crossover entre Hulk y Wolverine [FOTO]

Después que la 21st Century Fox fuera adquirida por Disney, muchos fanáticos de Marvel están ansiosos que los personajes que tenía la compañía se unan al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Pero no solo los seguidores de la casa de las ideas desean ver en acción a los X-Men o a los Cuatro Fantásticos junto a Los Vengadores, el actor Mark Rufallo también tiene planes si se logra concretar una película en solitario de Hulk, personaje al cual interpreta.

El actor manifestó su entusiasmo en querer realizar un crossover entre Hulk y Wolverine y no solo eso, ya que solicita que Hugh Jackman interprete nuevamente al mutante de las garras de adamantium.

Fue en el portal The Marvelists que Ruffallo confesó su deseo: "Existe el combo Banner - Viuda Negra, el cual creo que siempre es una buena combinación. Sería genial verlo, quiero decir, la gente habla mucho sobre Wolverine y Hulk, creo que sería una gran combinación".

Además, indicó que le gustaría tener a Jackman como rival del ‘Gigante Esmeralda’. "Amo a Hugh y sería genial hacer algo con él, si está dispuesto a hacerlo", dijo. "Siempre se burló que Hulk contra Wolverine sería muy divertido".

Sin embargo, esto no podría cumplirse ya que Hugh Jackman ha sido enfático al declarar en diversas oportunidades que no desea volver a interpretar a Wolverine, aunque hace unos meses indicó que si lo haría con ciertas condiciones.

"Es interesante porque durante los 17 años he estado pensando que sería genial. Me encantaría ver en particular a Iron Man, Hulk y Wolverine juntos. Y cada vez que veía una película de 'Los Vengadores', podía ver a Wolverine en el medio de todos ellos golpeándoles en la cabeza", declaró el actor.

Rufallo también indicó que le gustaría ver a Hulk con otros personajes como Deadpool: "Eso sería genial también", dijo riendo. "Sería una combinación muy poco probable, pero es realmente divertida y genial".

Por ahora solo nos queda esperar que responde Marvel al pedido del actor y esperar a verlo como Hulk en Vengadores 4, que se estrenará el próximo 3 de mayo del 2019.