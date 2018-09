Avengers 4: Fotos desde el set de rodaje revelan viajes en el tiempo

Regresaron al rodaje. Marvel Studios se encuentra trabajando en la esperada Avengers 4. Si bien hace unos días, los hermanos Russo declararon que estaban realizando la post-producción, esto no sería así, pues han vuelto a grabar escenas y se han filtrado imágenes reveladoras desde el set. Estas imágenes han despertado la teoría de los viajes en el tiempo.

Al parecer, la casa de las ideas no quiere que nada se le escape, por lo que viene realizando refilmaciones de algunas escenas, así como añadir material adicional a la secuela de Avengers: Infinity War. Es así que, esto no ha pasado desapercibido y el sitio Just Jared captó a algunos héroes.

En las imágenes filtradas se pueden ver a Chris Evans, Paul Rudd y Scarlett Johansson filmando algunas escenas. Lo curioso de todo esto, son las apariencias de los personajes, quienes han reafirmado las teorías de viaje en el tiempo que han estado creando todos los fans.

Chris Evans se dejó ver con una nueva apariencia como Capitán América, en esta ocasión, sale sin el traje pero con un look muy diferente a Infinity War, pues luce afeitado y con el cabello similar al de Avengers. ¿Acaso habrá regresado en el tiempo o será el Capitán pasado?

Por otro lado, Scarlett Johansson volvió a cambiar el color de su cabello. Su personaje, Natasha Romanoff dejó de lado el color rubio para volver al cabello largo y rojizo. ¿Otro salto temporal en el tiempo?

Por último, aparece Paul Rudd con un semblante más desgastado, dando a entender que él será el Ant-Man del presente de Avengers 4.