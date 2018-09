Todos los estrenos de septiembre en series y películas en Netflix

Entérate de las nuevas producciones que llegan. Estos son los estrenos de Netflix para este mes en series, películas, documentales y programas para niños. Aquí encontrará la información sobre todas producción.

A continuación te presentaremos un breve listado de las fechas en las que serán estrenadas estas producciones en la plataforma Steaming.

-SERIES

Las chicas del cable: Temporada 3 (7/9/2018)

Después de la tragedia, Lidia lucha por un ser querido, Carlota encuentra su voz, Ángeles trabaja encubierto y Marga descubre atributos que no creía tener.

Maniac: Miniserie (21/9/2018)

Dos extraños quedan inmersos en un desconcertante estudio farmacéutico que se sale de control. Protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill.

Marvel - Iron Fist: Temporada 2 (7/9/2018)

La Mano ya no está, pero Chinatown quedó desprotegida frente al embate de las guerras territoriales, ahora Danny tiene que salir a defender las calles de Nueva York.

BoJack Horseman: Temporada 5 (14/9/2018)

BoJack regresa a la pantalla como la estrella de “Philbert”, una nueva serie de detectives producida por Princesa Carolyn. Pero sus demonios están fuera de control.

Ingobernable: Temporada 2 (14/9/2018)

Emilia apunta contra el líder de un imperio narco mientras lucha por reunir a su familia y disminuir la corrupción del país.

Atypical: Temporada 2 (7/9/2018)

Mientras Elsa y Doug enfrentan las consecuencias de una crisis matrimonial y Casey se adapta a su nueva escuela, Sam se prepara para la vida posgraduación.

American Vandal: Temporada 2 (14/9/2018)

Tras el éxito del primer documental, Peter y Sam buscan un nuevo caso y se deciden por un nauseabundo misterio en un instituto de Washington.

El marginal: Temporada 2 (28/9/2018)

En esta nueva entrega, que promete más crudeza, se descubre cómo Diosito y Mario Borges llegaron al penal y con ayuda de Antín, le disputan el control al Sapo.

The Good Place: Temporada 3 (28/9/2018) (Estreno semanal)

Eleanor está a punto de reunirse con Chidi. ¿Podrán ayudar Michael y Janet sin poner en peligro todo el sistema?

La catedral del mar (1/9/2018)

Durante el siglo XIV en Barcelona, un siervo determinado a alcanzar la libertad y la riqueza provoca el desdén de la clase noble y la sospecha de la Inquisición.

Gotham: Temporada 4 (1/9/2018)

A medida que los criminales de Gotham salen de las sombras, Gordon y Bullock intentan controlar el caos (con la ayuda de Bruce).

How to Get Away With Murder: Temporada 4 (1/9/2018)

Aún en recuperación por la reciente tragedia, Annalise acepta un nuevo caso. La vida de todos sufre un vuelco cuando salen a la luz impactantes verdades del pasado.

Ash vs. Evil Dead: Temporada 2 (3/9/2018)

Ash regresa para enfrentar a los Deadites en su natal Elk Grove, en donde deberá aliarse con un antiguo enemigo.

The World's Most Extraordinary Homes: Temporada 2, Parte A (14/9/2018)

Piers y Caroline viajan a Portugal, Suiza, Japón y Estados Unidos para conocer hogares extraordinarios con una arquitectura singular.

The Good Cop (21/9/2018)

Tony Jr. es un buen policía. Su inmoral padre, el oficial retirado Tony Sr. lo aconseja sobre todo: desde su trabajo hasta sus relaciones amorosas.

DC's Legends of Tomorrow: Temporada 3 (11/9/2018)

Tras causar un caos en el tiempo, las Leyendas se enfrentan a un nuevo reto proveniente de Rip Hunter y del Buró del Tiempo, que se ha apoderado de la Waverider.

Marvel - Inhumans: Temporada 1 (1/9/2018)

El reino de Attilan está bajo ataque. ¿Podrá la familia real de una raza de monstruos genéticos repeler a los invasores y acabar con la amenaza interna?

Supergirl: Temporada 3 (10/9/2018)

Kara y Lena Luther fortalecen su amistad. Mientras tanto, Supergirl enfrenta a un terrible villano con extraordinarios poderes.

Anatomía de Grey: Temporada 14 (1/9/2018)

A medida que los doctores vuelven al hospital recientemente renovado, la relación de Meredith con Nathan se complica de manera sorprendente.

Marvel - Runaways: Temporada 1 (25/9/2018)

Runaways relata la historia de Nico, Karolina, Molly, Chase, Alex y Gertrude, seis chicos que apenas se soportan, pero que deben unirse contra sus padres, los villanos.

Once Upon a Time: Temporada 7 (25/9/2018)

Es el comienzo de un nuevo capítulo. Henry ya es adulto y vive en Seattle, donde se mueve en el tiempo para aprender sobre su pasado.

-PELÍCULAS

Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad (21/9/2018)

Violet lo tiene todo: el trabajo perfecto, la relación perfecta, el pelo perfecto; hasta que un día entiende que con la perfección no alcanza.

Sierra Burgess es una loser (7/9/2018)

Shannon Purser (Barb, en Stranger Things) interpreta a Sierra, la chica inteligente de la escuela que se junta con la más popular para conquistar al chico que le gusta.

La tierra de hábitos constantes (14/9/2018)

Tras dejar su trabajo y a su esposa para encontrar la felicidad, Anders comienza una búsqueda para volver a ensamblar las piezas de su vida fracturada.

En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi (12/9/2018)

Stefano Cucchi pasó sus últimos días tras las rejas por un delito menor en Roma. Historia basada en hechos reales.

Hold the Dark (28/9/2018)

Un naturalista viaja a un remoto pueblo de Alaska para buscar a los lobos que mataron a un niño local y pronto se ve atrapado en un misterio estremecedor.

Marvel - Ant-Man (1/9/2018)

Un ladrón en libertad condicional se roba un traje que lo transforma en un insecto con poderes sobrehumanos, pero su rival usa la misma tecnología como arma de guerra.

Jason Bourne (9/9/2018)

Nuevamente este antiguo espía perseguido por el gobierno debe enfrentarse a un malvado plan cibernético y resolver el misterio que rodea la muerte de su padre.

Carol (1/9/2018)

Una adinerada mujer casada y la empleada de una tienda inician un romance prohibido en los años cincuenta, provocando al mismo tiempo tanto tristeza como una alegría liberadora.

Francisco: El padre Jorge (1/9/2018)

Una periodista española investiga la vida de Jorge Mario Bergoglio, desde su infancia en Argentina y su arzobispado hasta su papado como Francisco.

El último Elvis (1/9/2018)

Elvis Gutiérrez es una estrella. Su habilidad en el escenario revive al rey del rock en todo su esplendor.

12 horas para sobrevivir: El año de la elección (9/9/2018)

Una candidata a la presidencia quiere terminar con una tradición que permite una noche de violencia al año. Por eso, ahora corre peligro y debe luchar por su vida.

La maldición de Thelma (1/9/2018)

Una devota estudiante universitaria se encuentra inesperadamente atraída a una compañera de clase y comienza a mostrar señales de que posee habilidades sobrenaturales.

The Most Assassinated Woman in the World (7/9/2018)

En el París de los treinta, una actriz famosa por sus sangrientas escenas de muerte en el teatro se enfrenta a un misterioso acosador y a los fantasmas del pasado.

Hacia lo desconocido (13/9/2018)

Un astronauta solitario en la primera misión a Marte tripulada por humanos intenta sobrevivir tras una catástrofe en pleno vuelo.

Born to Be Blue: La historia de Chet Baker (18/9/2018)

Esta biografía poco convencional narra la vida del legendario trompetista y leyenda del jazz Chet Baker, capturando su pasión y sus luchas con la adicción.

Brooklyn: Un amor sin fronteras (15/9/2018)

La vida de una joven irlandesa se transforma cuando llega a vivir a Nueva York en los cincuenta. Pero cuando su hogar la llama de regreso, su corazón se siente dividido.

Mi abuela (1/9/2018)

Una enérgica abuela de espíritu libre pasa el día intentando sacar de apuros a su nieta embarazada a expensas de familiares y amigos.

Los popstar nunca se detienen (9/9/2018)

La vertiginosa vida de una estrella del rap sufre un revés tras el fracaso de su nuevo álbum, pero él rápidamente pone en marcha su regreso y se reúne con su banda.

Testamento de juventud (15/9/2018)

Una aspirante a escritora y el joven con el que creció pasan por la vorágine de la Primera Guerra Mundial y experimentan amor, pérdida y un destello de esperanza.

-DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Quincy (21/9/2018)

La vida y trayectoria del emblemático productor musical Quincy Jones quedan plasmadas en este documental biográfico dirigido por su propia hija, Rashida Jones.

Chef's Table: Volumen 5 (28/9/2018)

En esta serie nominada al Emmy, conoce a las estrellas culinarias del mundo que redefinen la gastronomía con platillos innovadores y postres impactantes.

City of Joy (7/9/2018)

En un Congo devastado por la guerra, mujeres víctimas de abuso sexual buscan sanar en City of Joy, un centro que las ayuda a recuperar su identidad y fortaleza.

Jane (12/9/2018)

Imágenes nunca antes vistas revelan nuevos aspectos de los inicios de Jane Goodall, su revolucionaria investigación e imperecedero legado como primatóloga.

Mountain (1/9/2018)

Este documental con impresionantes imágenes y una narración que invita a la reflexión, nos lleva a las cimas de algunas de las montañas más fascinantes del mundo.

Boca Juniors confidencial (14/9/2018)

Docuserie sobre la potencia del fútbol mundial Boca Juniors que se enfoca en la relación entre el cuerpo técnico y el plantel en medio de la lucha por campeonatos.

D.L. Hughley: El contreras (18/9/2018)

En su nuevo stand up en el Merriam Theater de Filadelfia, el cómico D.L. Hughley habla de política, Pantera Negra, su educación y mucho más.



12 de julio de 1998: El día perfecto (1/9/2018)

Fanáticos del fútbol francés, celebridades y atletas recuerdan los eventos del 12 de julio de 1998, el día en que “les Bleus” levantaron la Copa Mundial por primera vez.



Sepultura Endurance (18/9/2018)

A tres décadas de su debut, el grupo Sepultura (thrash metal con sonido brasileño), revisita sus orígenes en Belo Horizonte y demuestra su vigencia en el escenario.

Walk with Me (1/9/2018)

Una comunidad en Francia dirigida por el maestro budista zen Thich Nhat Hanh ofrece un vistazo a la vida monástica y a la práctica de la atención plena.

-KIDS

Príncipe de los dragones (14/9/2018)

La alianza entre dos príncipes humanos y el elfo que tenía la misión de matarlos marca el comienzo de la epopeya: alcanzar la paz entre ambos pueblos.

Robot 7723 (7/9/2018)

La amistad de una niña solitaria con un robot ultrasecreto convierte su vida en una aventura apasionante en la que juntos se enfrentarán a enemigos malvados y dementes.

Stretch Armstrong y los guerreros Flex: Temporada 2 (7/9/2018)

Cuando Jake Armstrong y sus amigos se transforman inesperadamente en superhéroes, deben aprender a superar las limitaciones de los adolescentes comunes y corrientes.

Supermonstruos: Una fiesta monstruosa: Canciones (14/9/2018)

Canta y diviértete con esta entretenida colección de videos musicales de los monstruosos amigos Katya, Lobo, Zoe, Drac, Cleo y Frankie.

Disney/Pixar - Intensa-mente (1/9/2018)

Cuando la familia de Riley se muda al otro lado del país, su Alegría interior reúne a sus otras emociones para ayudarla a adaptarse a su nueva vida.



Hotel Transilvania 2 (30/9/2018)

Mavis y Jonathan se casan y tienen un bebé. Drácula busca probar que su nieto es un vampiro y que debe quedarse en Transilvania.



Hilda (21/9/2018)

Acompaña a Hilda mientras viaja de un valle repleto de duendes y gigantes a una ciudad bulliciosa llena de nuevos amigos y extrañas criaturas.

ReBoot: El código guardián: Temporada 2 (28/9/2018)

Megabyte, Hexadecimal y el malvado Sourcerer siguen en libertad. Los Ciberguardianes se enfrentan a una nueva temporada de amenazas, tanto en casa como online.