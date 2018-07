"Luis Miguel, la serie" 1x11: ¿Era Marcela quien se encontraba en el psiquiátrico de España?

Ya se estrenó un episodio más de "Luis Miguel, la serie" bajo el título de "Marcela". El episodio arrancó con un "Luismi" muy decepcionado porque no logró reencontrarse con su madre.

Al final del capítulo diez, la serie dejó entrever sobre un posible encuentro entre Luis Miguel y Marcela en un psiquiátrico de España. Aunque todos los fans tenían la esperanza de este encuentro, la verdad es que "Luismi" tendrá que recurrir a otros recursos para tener un mayor rastro de su madre.

Al no tener respuesta de la detective que contrató, Luis Miguel recurrió a un amigo para conseguir contactos en el Mossad, una de las agencias de inteligencia de Israel, responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo en todo el mundo.

Al ver que su amigo no lo puede ayudar con un contacto en el Mossad, Luis Miguel tuvo que pedir ayuda al enamorado de Erika (Issabela Camil), pero este favor trajo muchas consecuencias.

Así es, Erika finalmente terminó su relación sentimental con Federico de la Madrid por los constantes celos de él, quien no podía ver a Luis Miguel.

Pese a este "triángulo amoroso", fue Federico de la Madrid quien ayudó a Luis Miguel a conseguir un contacto en el Mossad, el importante servicio de inteligencia israelí.

Por su parte, Luisito Rey no tiene ninguna intención de encontrar a su esposa Marcela. Todo lo contrario, el padre de Luis Miguel intenta tener suerte como cantante, pero nadie acepta su material porque prefieren a nuevos talentos.

Al estar en una complicada situación, Luisito Rey va en busca de su hijo y lo espera al final de un concierto, pero "El Sol de México" no quiso hablar con su padre y no permitió que se le acercara. Una escena que marcó el episodio número 11.

Erika y Luis Miguel ya no ocultan sus sentimientos

Luego que Erika (Issabela Camil) fue la principal responsable de que Luis Miguel encuentre un contacto en el servicio de inteligencia israelí. "El Sol de México" va a su encuentro en Acapulco para darle las gracias personalmente.

El encuentro entre Luis Miguel y Erika se torna romántico y aunque al inicio el cantante se negaba aceptar sus verdaderos sentimientos. Finalmente, ambos sellan su amor con un beso, última escena del episodio 11.

LA PREVIA

Solo faltan dos capítulos para que "Luis Miguel, la serie" llegué a su fin, por lo menos de la primera temporada, y lo que realmente sucedió con Marcela Basteri, que tiene a sus seguidores muy pendientes de cualquier información que pueda filtrarse hasta antes del domingo que se estrena.

La serie del Sol de México tendrá trece capítulos en la primera temporada, todavía es un misterio sobre la segunda fase. A continuación, podrá encontrar todo (a qué hora y dónde ver) sobre el onceavo capítulo (1x11) que será titulado 'Marcela', se estrenará el domingo 1 de julio vía Telemundo y Netflix.

En el capítulo 10 vimos cómo Luis Miguel llega al centro psiquiátrico ubicado en Islas Canarias, donde aparentemente se encuentra su madre, Marcela Basteri.

La última escena se ve al Sol de México ingresar a la habitación de la mujer que posiblemente sea su mamá. Una mujer de espaldas llevando una bata y con el cabello rubio desordenado hacen suponer al público que se trata de Marcela. ¿Se tratará de su madre?

¿Luis Miguel habrá encontrado lo único que no tenía? en LATAM y España por @NetflixLAT y EUA por Telemundo. pic.twitter.com/yJ3KZo0m3E — Luis Miguel La Serie (@serieluismiguel) 26 de junio de 2018

La serie es transmitida por Telemundo para Estados Unidos, mientras que para Latinoamerica y España es a través de Netflix.

¿En qué canal se puede ver Luis Miguel - La Serie?

Se emite por Telemundo todos los domingos a las 9:00 p.m. (hora este) solo para Estados Unidos.

Mientras que para Perú se libera un nuevo episodio de Luis Miguel, La Serie a las 09:00 p.m. por Netflix.

¿A qué hora se transmitirá Luis Miguel - La Serie en otros países?

Perú: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. Washington (GMT-5), 8:00 p.m. Chicago (GMT-6), 7:00 p.m. Denver (GMT-7), 6:00 p.m. Los Ángeles (GMT-8)

España: 4:00 a.m. (lunes 7 de mayo).

CAPÍTULO 10 de "Luis Miguel, la serie":

