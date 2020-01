Ver series y películas ONLINE GRATIS Full HD sin pagar Netflix o HBO

¿Quieres ver series online gratis de estreno y completas en español en la comodidad de tu hogar y sin pagar Netflix , HBO Go o Amazon? Llegaste al lugar correcto para resolver tus dudas. Ahora podrás ver peliculas online y series completas gratis como Narcos México, La Casa de Papel, Game Of Thrones, Stranger Things, House of Cards, The Walking Dead, La Maldición de Hill House. Esto es posible sin suscribirte a Netflix o HBO GO, mucho más fácil gracias al Internet. Diferentes páginas web recopilan en forma de catálogos las películas de acción, terror, drama y comedia que siempre quisiste ver pero por falta de tiempo o por trabajo no podías.

Si no tienes acceso o suscripción a Netflix, HBO GO, Fox Premium, Amazon Prime Video o algún servicio de Live Streaming, ahora podrás ver las mejores series online gratis con la siguiente guía que cuenta con distintas opciones para tener maratones de tu serie favorita desde la comodidad de tu hogar y desde tu dispositivo móvil o smartphone.

Ver SERIES ONLINE GRATIS EN ESPAÑOL en Netflix

¿Cómo ver series online gratis con Netflix? La mayoría de usuarios recurren a cientos de páginas que aseguran tener todos los capítulos y temporadas de tu serie favorita, pero la búsqueda puede acabar en una mala experiencia por enlaces falsos, publicidad invasiva y descarga de archivos infectados por malware y virus. Si quieres ver series online gratis, Netflix es la mejor opción para los cinéfilos y amantes de las series en todos los idiomas y géneros, además te permite descargar películas y series al celular.

Solo necesitas una tarjeta de crédito para obtener el primer mes de Netflix GRATIS. Netflix ofrece un mes de prueba a cambio de registrar un medio de pago por 30 días, que fácilmente podrás suspender en cualquier momento tu suscripción.

Para ver series turcas en Netflix, ingresa aquí.

Ver SERIES ONLINE GRATIS EN ESPAÑOL en HBO GO

HBO GO es una otra alternativa para ver series online y disfrutar una de sus series del momento Game Of Thrones, Chernobyl y Westworld. HBO parece ser la mejor alternativa, con series de diversos géneros y con una calidad HD y en español que no tiene punto de comparación con otro servicio de streaming como Netflix.

Este es un servicio de streaming por Internet, que permite disfrutar un mes gratis mediante su primera suscripción mensual, lo único que necesitas es poder registrar un medio de pago sea tarjeta de crédito o débito desde la plataforma virtual de HBO. Recuerda que debes cancelar tu suscripción antes de cumplirse los 30 días o el costo será automáticamente cargado a tu tarjeta. El costo por la suscripción mensual en algunos países de Latinoamérica son:

México Perú Colombia USA 149 pesos al mes 31.90 soles al mes 29.900 pesos al mes US$ 14.99

Es cierto que en YouTube también puedes encontrar películas libres de derechos, sobretodo series y documentales, pero también hay otras opciones tanto en versión móvil como en PC.

PÁGINAS PARA VER SERIES ONLINE GRATIS EN ESPAÑOL

Si lo que deseas es descargar películas y series online por Internet, no te recomendamos usar páginas de dudosa reputación que están llenas de enlaces rotos y con publicidad invasiva que pueden llenar de virus tu PC. A continuación, te dejaremos una lista de sitios seguros para que bajes las cintas cinematográficas y las puedas disfrutar en cualquier momento.

Una de las webs más confiables para ver películas online gratis y en español latino y un menú apto de otros idiomas. Para ingresar solo debes dar click a este enlace: https://www.pelisplus.to/. Automáticamente te llevará a un panel con los últimos estrenos en versiones como CAM, DVD, HD, FULL HD y 4K.

Pelis plus

Esta página tiene las últimas películas de estreno que llegaron al cine y está en Full HD. Es la página favorita entre los jóvenes. También cuenta con todas las temporadas de las series más populares. Popcornflix te hará pasar un agradable fin de semana gracias. En la web existen dos pestañas, una con las más populares y la otra con los estrenos que llegarán.

Popcorsn

Por si fuera poco, también puedes ver shows de televisión en español latino, desde los más antiguos hasta los actuales, sin la necesidad de esperar a que sean subidos a YouTube, como hacen millones de personas.

Si eres fanático de los thrillers o películas de drama, o si prefieres cualquier otro género de películas, estarás satisfecho con la gran variedad de cintas gratis en el catálogo, además permite la mejor transmisión gratis y online sin la necesidad de un registro. Incluso incorpora la pestaña de ‘Últimas películas’ y el top 100 de las mejores.

Watch Free

Películas online gratis del cine independiente también podrás encontrar en Watch-free, además de títulos famosos como Avengers, Jurassic World, Spiderman, Iron Man y cintas parecidas.

Gnula logra conquistar a los usuarios por ser un portal para ver series online gratis y disfrutar de películas de estrenos de diferentes géneros, además los amantes de Marvel podrán aguardar la subida de Avengers 4cuando salga a la luz el próximo año, ya que es una de las primeras en compartir ese tipo de películas online gratis en todos los idiomas.

G Nula

El catálogo de cintas es más amplio que el de Netflix o Amazon, por ello tendrás muchas horas para armar un listado con lo que desees ver. Incluso cuenta con la opción de registro, lo que te ayudará al momento de hacer tu lista y accederás a un catálogo especial de directores de grandes títulos del cine no solo de Estados Unidos, sino también de todo el mundo.

En este sitio puedes encontrar gran variedad de contenido audiovisual libre. Las películas son gratis y la página te permite configurar el idioma, así que podrás disfrutarlas en español o en su versión original, así como subtituladas.

Pelispedia

Lo mejor es pagar una suscripción a Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, Hulu, YouTube Red u otro servicio de streaming que si son de confianza al momento de hacer descargas.

Pero, ¿como tenerlo gratuitamente? En Netflix por ejemplo el primer mes de suscripción no tiene costo. Además si eres usuarios de Movistar o DirecTV puedes tener HBO gratis.

¿Qué necesitas para ver películas online gratis y series online gratis enHD o FULL HD? Lo principal es usar una señal de wifi para ahorrar megas y un dispositivo con una resolución de 480p como mínimo para que tengas una buena experiencia visual.

Cuevana también es un sitio web donde puedes ver películas online gratis y series online gratis de diversos géneros. Encontrarás contenido audiovisual del 2017 y años anteriores a este. Destaca porque las películas y series cargan bastante rápido en comparación con otras páginas.