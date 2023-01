El extraño síndrome que te hace ver el mundo como una televisión analógica

Todos conocemos la estática de los televisores analógicos, esos miles de puntos diminutos que aparecían en la pantalla cuando el aparato sintonizaba un canal para el cual no había una emisora. Si recuerdas lo incómodo que era para el visionado de los programas, ahora imagina que siempre observaras el mundo con aquella distorsión.

En el mundo real, esa afección visual existe y se la conoce como el síndrome de la nieve visual. Según el neurólogo Carrie Roberston, de la Clínica Mayo, entre un 2% y 3% podrían padecer este raro síndrome; sin embargo todavía no se sabe qué lo desencadena y cuál podría ser su tratamiento.

¿Qué es el síndrome de la nieve visual?

Es una afección neurológica en la cual las personas aseguran que su campo de visión se ve obstaculizado por miles de puntos como la estática de la TV, destellos de luz, manchas flotantes e imágenes residuales.

En casos más extraños, también presentan una visión nocturna deteriorada, fotosensibilidad y tinnitus (zumbidos en el oído).

Como siempre suele suceder con las condiciones médicas que todavía no son reconocidas oficialmente, este diverso abanico de síntomas ha sido elaborado principalmente en grupos en internet, en los que se congregan pacientes a quienes el oftalmólogo no les ha dado un diagnóstico claro.

Comparación de una visión sana (izquierda) y el síndrome de nieve visual (derecha). Foto: Monash University

De nacimiento o aparición intempestiva

Conocer con exactitud cuántas personas son afectadas por este síndrome es casi imposible, ya que muchos han nacido así y consideran que su visión es como la de todos los demás.

Este es el caso de Amanda Wright, una estudiante de maestría en Copenhague, quien sostiene que “ha tenido esa extraña forma de ver toda la vida, pero nadie le escuchó o entendió realmente cuando trató de explicarlo”.

“Si bien siempre tienes nieve visual, no siempre la experimentas: cuando estás absorto en una tarea, no tendrás conciencia de ello”, declaró Wright en un artículo de The Guardian.

En otras ocasiones, no obstante, el síndrome aparece de manera intempestiva durante el trascurso de la vida y a veces sin razón alguna, como le sucedió en 2015 a Sierra Domb, cuenta un artículo de Science Alert.

Domb es fundadora y directora de Visual Snow Initiative, una organización sin fines de lucro que ha creado los primeros criterios de diagnóstico del síndrome de nieve visual y ha dispuesto un directorio de especialistas internacionales con conocimiento de esta afección neurológica.

Si bien existen estudios que sugieren que el síndrome se vincula con el uso de drogas o enfermedades autoinmunes, hasta la fecha no se ha comprobado nada.