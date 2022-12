Médicos graban varios parásitos ‘danzando’ en el escroto de un paciente

Médicos del Hospital Max Super Specialty, en India, captaron un video de un grupo de gusanos microscópicos ‘coleteando’ dentro del escroto de un hombre. El caso ha sido documentado en un artículo de la revista The New England Journal of Medicine.

El paciente, un joven de 26 años que vivía en Nueva Delhi, había asistido al médico porque sus testículos estuvieron hinchados e inflamados por casi un mes y además padecía cuadros de fiebre.

Los médicos le realizaron distintas pruebas, entre ellas una ecografía que reveló los múltiples gusanos en la piel de su escroto, la bolsa externa que contiene los testículos. Los análisis de sangre revelaron que las criaturas microscópicas eran Wuchereria bancrofti.

Este parásito es un nematodo que habita en las regiones tropicales. Se transmite a los humanos por picaduras de mosquitos y, dentro del organismo, se abre camino hasta el sistema linfático, donde se reproduce en millones de descendientes.

El contagio de Wuchereria bancrofti produce una infección conocida como filariasis linfática, cuyo síntoma principal es la inflamación grave de los genitales, senos y extremidades del cuerpo.

“El signo de la danza representa las ondulaciones de los gusanos vivos, que han migrado a los canales linfáticos, causando dilatación y disfunción de los canales”, escribieron los especialistas.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 120 millones de personas en el mundo padecen de filariasis linfática, pero solo 40 millones han quedado discapacitados por la enfermedad.

Este tipo de infecciones no se ven con mucha frecuencia en los hospitales porque, generalmente, se necesitan varias picaduras para que un paciente se enferme. Cuando se detecta, no obstante, los médicos saben que se puede combatir con el antiparisatario dietilcarbamizina, tal como sucedió en el paciente indio.