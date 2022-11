La población mundial pronto dejará de crecer: ¿cuándo comenzará a reducirse?

Este martes 15 de noviembre, la Tierra estará habitada por 8.000 millones de personas, según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), elaborados a partir de datos demográficos de 237 países desde 1950 hasta el presente.

Pero ¿qué pasará en los siguientes años? ¿Habrá 9.000 millones y después 10.000 millones? Los expertos afirman que posiblemente sí llegaremos a dichas cifras en las próximas décadas; no obstante, en un momento, la población mundial dejará de crecer y comenzará a reducirse.

¿Cuándo empezará a reducirse la población mundial?

Según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, encargados de evaluar la evolución demográfica, entre el año 2080 y 2090 ocurrirá un estancamiento de la población mundial, cuando hayamos llegado a los 10.400 millones de habitantes.

Luego dicho número irá en declive, como indica el siguiente gráfico.

Según las estimaciones de las Naciones Unidas, el estancamiento de la población mundial llegará entre 2080 y 2090 (línea roja) y luego irá en descenso. Foto: ONU / World Population Prospect 2022

La cifra, sin embargo, no es definitiva. Otros estudios como el del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), publicado en la revista The Lancet en 2020, predicen que el pico poblacional ocurrirá en 2064, con 9.700 millones de personas y para finales de siglo caerá a 8.800 millones.

¿Por qué la población entrará en colapso?

Los expertos señalan que hay dos factores combinados que explican por qué la población se reducirá. Estos son la creciente esperanza de vida y la menor tasa de nacimientos.

El incremento de la esperanza de vida es la principal razón de que la población mundial casi se haya triplicado desde 1950 hasta ahora y se debe principalmente a un mayor desarrollo de la medicina, la cual ha extendido la vida de muchas personas.

En 1990, por ejemplo, la esperanza de vida era de aproximadamente 63 años, en 2019 fue de 72,8 años y se estima que para 2050 será de 77,2 años.

Sin embargo, los expertos también han observado que, en las últimas décadas, la tasa de fecundación también ha disminuido, gran parte a la mayor accesibilidad de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres.

Así, por ejemplo, la tasa de fecundidad pasó de ser de cinco niños por mujer en 1950 a 2,3 niños por mujer en 2021. No obstante, para 2050, será de 2,1 niños por mujer.

Dicha tendencia es más notoria en países de altos ingresos y con más acceso a métodos de prevención de embarazo como China, Japón o Estados Unidos.

En África, por el contrario, explica la AFP, todavía hay 15 de 20 países donde el promedio de hijos por pareja es de cinco, aunque ellos, al igual que sus madres, enfrentan altas tasas de mortalidad debido a la desigualdad económica.

La menor tasa de fecundidad también puede explicarse desde la menor fertilidad de los hombres, quienes cada vez tienen espermatozoides de menos calidad posiblemente por causa de la contaminación ambiental.