¿Mancha solar “aumentó 10 veces su tamaño y apunta hacia la Tierra”?

Los últimos días, ha aparecido en distintos medios peruanos, como novedad, la noticia de que una mancha en el Sol ha aumentado desmesuradamente su tamaño y que, a su vez, “apunta” hacia la Tierra. Sin embargo, la información está desactualizada.

Efectivamente, como señala la web Live Science, la última semana de agosto, lo que parecía ser una pequeña mancha en nuestro astro incrementó notablemente su tamaño, hasta diez veces. Y se duplicó. Este evento fue registrado en la zona AR3085 del Sol.

En la nota también se explica que durante ese tiempo se detectaron llamaradas solares que podrían estar relacionadas con este fenómeno y que, en los días siguientes, hubiese ocurrido actividad solar que afecte nuestro planeta.

De acuerdo a La NASA, las manchas solares son regiones en las estrellas dominadas por fuertes campos magnéticos, que están a menor temperatura que su alrededor. Por eso, cuando se las observa desde la Tierra se las percibe como oscuras o negras.

Una mayor cantidad de manchas solares o el crecimiento de estas puede desembocar en las llamaradas solares. Según el monitor de la actividad solar Space Weather Live, estas ocurren cuando “las líneas de campo magnético de las manchas solares se enredan y erupcionan”.

De acuerdo a Live Science, las llamaradas son estallidos intensos de radiación electromagnética. Este fenómeno, según su intensidad, puede afectar temporal o permanentemente (en los casos más graves), las telecomunicaciones y las líneas eléctricas en nuestro planeta.

Las llamaradas se dividen, de acuerdo a su potencia, en A, B, C, M o X. Los tres primeros tipos, por lo general, no ocasionan ningún efecto sobre la Tierra. Las de clasificación M suelen perturbar la señal de radiofrecuencia (a través de la cual funcionan estaciones de radio y/o televisión, celulares y otras formas de comunicación). Las X, por su lado, tienen el poder de dañar satélites y generar apagones de radiofrecuencia y eléctricas.

Los expertos han dividido la actividad solar según ciclos solares, que duran 11 años. Mientras más cerca se está del final de un ciclo (el próximo es 2024), más intensa suele ser la actividad solar y, por tanto, ocurren más llamaradas.

De acuerdo al registro en vivo de Space Weather, el último 6 de noviembre, alrededor de las 7.00 p. m. (hora peruana), ocurrió una llamarada de nivel M que, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, generó un apagón moderado de radiofrecuencia que afectó el Pacífico Sur, con reportes en Australia y Nueva Zelanda.

IT'S ALIVE! The Sun is up from its nap! An M5.2 flare came from AR3141 at the beginning of Nov. 7 at 00:11 UTC. Bring it on AR3141!! 🌞🤩👏🥳 The radio blackout was over the Pacific. pic.twitter.com/Cu1A5q1vS5