¿Por qué no despegó el cohete de Artemis 1, la misión de la NASA a la Luna?

La mañana del lunes 29 de agosto, la NASA canceló el primer intento de lanzamiento de Artemis 1, una misión no tripulada hacia la órbita de la Luna, que estaba por despegar desde el Complejo de Lanzamiento 39B de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

La primera misión del programa Artemis, que duraría entre cuatro y seis semanas, iba a ser un paso clave para el regreso del ser humano al satélite natural y los viajes espaciales tripulados de larga duración más allá de la órbita terrestre.

¿Qué pasó con el cohete Space Launch System (SLS)?

Artemis 1 iba a probar una nueva generación de naves que la NASA lleva cinco décadas desarrollando, como el megacohete SLS, una embarcación espacial de 18 millones de dólares que es incluso más potente que el Saturno V, empleado en las misiones Apolo.

Sin embargo, para que un vehículo de lanzamiento tan poderoso finalmente funcione, cada una de sus piezas debe actuar correctamente. Esto no ocurrió en esta oportunidad.

Ocho horas antes de volar al espacio, los ingenieros empezaron a abastecer de combustible los tanques de la etapa central de cohete, que consiste en oxígeno líquido (LOX) e hidrógeno líquido (LH2). Ambos elementos, al reaccionar químicamente, generarían una velocidad de despegue de 16.000 km/h.

Lleno dichos repositorios, se continúo el abastecimiento de la etapa de propulsión criogénica provisional (ICPS), el segmento superior del SLS que es responsable de dar el último impulso a la nave Orión y el que, en los momentos previos al lanzamiento, proporciona la energía a los cuatro motores SR-25 del cohete para que se calienten.

Los cuatro motores RS-25 ubicados en la parte inferior de la etapa central del cohete SLS. Foto: NASA

No obstante, la cuenta regresiva se detuvo faltando 40 minutos, ya que que el motor N.°3 no estaba “acondicionando correctamente a través del proceso de purga” del ICPS. En otras palabras, no habría alcanzado la temperatura necesaria para ser puesto en órbita.

Tras una inspección que duró aproximadamente una hora, Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis, dio por cancelada la misión del lunes.

“El lanzamiento de Artemis 1 ya no se llevará a cabo hoy, ya que los equipos están trabajando en un problema con una purga del motor. Los equipos continuarán recopilando datos y los mantendremos informados sobre el momento del próximo intento de lanzamiento”, señaló la agencia espacial estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, según Sarafin, además del enfriamento del motor, “también hubo un problema con una válvula de ventilación en el tanque intermedio y el clima tampoco habría sido bueno”, dijo en una conferencia realizada a mediodía.

El motor RS-25 N° 3 no alcanzó la temperatura suficiente para realizar un viaje seguro hacia la Luna. Foto: NASA

¿Cuándo podría despegar Artemis 1?

La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) contemplaban el viernes 2 o lunes 5 de setiembre como nuevas fechas de lanzamiento en caso ocurra problemas meteorológicos.

Sin embargo, la postergación de hoy se debió a un problema técnico en el cohete SLS que los ingenieros continúan examinando. Por esa razón, tampoco se ha confirmado otra fecha de lanzamiento.

Según Marina Koren, periodista y corresponsal de The Atlantic, el cohete puede permanecer en la plataforma de lanzamiento para un segundo o tercer intento de lanzamiento en septiembre o podría ser enviado al hangar para una revisión exhaustiva. En ese último caso, se aplazaría hasta octubre.