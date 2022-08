Todo lo que se sabe sobre Langya, el nuevo virus de origen animal detectado en China

Un estudio científico publicado en The New England Journal of Medicine ha informado 35 casos de personas en China contagiadas con un nuevo virus de origen animal del tipo henipavirus, llamado henipavirus Langya (LayV).

El henipavirus es una de las principales causas emergentes del salto de las zoonosis (enfermedades que saltan de animales a humanos) en la región de Asia-Pacífico.

Los contagios se circunscriben a las provincias chinas de Shandong (este) y Henan (centro), informó la agencia EFE.

Al ser un nuevo patógeno, no existen vacunas o tratamientos

Síntomas

De acuerdo con las muestras tomadas de la garganta de un grupo de pacientes, el henipavirus Langya se asocia principalmente con la fiebre.

Sin embargo, otros síntomas de la enfermedad en humanos son cansancio, tos, pérdida del apetito, náuseas, irribitalidad, dolores de cabeza y musculares.

También se reveló una reducción en los glóbulos blancos, insuficiencia hepática, insuficiencia renal y recuento bajo de plaquetas.

Según el estudio, 26 de los 35 pacientes portadores de este henipavirus desarrollaron síntomas clínicos.

Transmisión

En conversación con el diario taiwanés Taipei Times, Chuang Jenhsiang, director general adjunto de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), señaló que no existe evidencia de que el virus se transmita entre personas, pero no se descarta este tipo de contagio.

Los laboratorios de Taiwán establecerán un método de prueba de ácido nucleico para identificar el patógeno, de modo que las infecciones humanas puedan ser monitoreadas.

Aunque todavía no se ha documentado ninguna muerte, los especialistas recomiendan que debe observarse de cerca.

Animales portadores del virus

En base a un análisis serológico de animales domésticos en China, se encontró el patógeno en las musarañas (25%), quienes podrían ser los principales huéspedes.

El virus también fue detectado en el 2% de cabras y el 5% de perros analizados.

En los dos tipos de henipavirus más conocidos, que son el virus Hendra (HeV) y el Nipah (NiV), los principales vectores de trasmisión son los murciélagos de la fruta.