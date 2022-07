Reportan una cuarta persona en el mundo curada totalmente del VIH

Médicos de Estados Unidos reportan al cuarto paciente en el mundo que se cura totalmente del VIH. Se trata de una persona de 66 años con leucemia que había vivido con el virus de la inmunodeficiencia humana durante más de tres décadas.

“Cuando me diagnosticaron VIH en 1988, como a muchos otros, pensé que era una sentencia de muerte. Nunca pensé que viviría para ver el día en que ya no tengo VIH”, dijo el hombre, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, en comunicado de City of Hope.

Según dicho centro de investigación, el paciente entró en remisión del VIH después de recibir, hace tres años, un trasplante de médula ósea para curar su cáncer a la sangre.

Sin embargo, había un detalle: la persona voluntaria en donarle sus células madre tenía una peculiar mutación genética en el receptor CCR5, el cual impide que el VIH se replique en el organismo.

Ahora, pese a haber abandonado durante 17 meses el tratamiento antirretroviral contra el virus causante del sida, no se ha vuelto a detectar el patógeno en su organismo.

“Nos emocionó informarle que su VIH está en remisión y que ya no necesita tomar la terapia antirretroviral que había recibido durante más de 30 años”, dijo en un anuncio la doctora Jana K. Dickter, profesora clínica asociada a City of Hope, quien presenta sus hallazgos en la conferencia AIDS 2022 (Montreal, Canadá).

Los trasplantes de médula ósea no van a revolucionar el tratamiento para los 38 millones de personas infectadas con VIH, ya que es un proceso complejo y potencialmente fatal.

En el caso del nuevo paciente, dicha operación fue un experimento necesario antes de que desarrolle una leucemia mielógena aguda, un tipo de cáncer a la sangre frecuente en pacientes con VIH.

Hasta ahora, solo cuatro personas en el mundo han logrado remitir el VIH por completo.

En 2011, el estadounidense Timothy Ray Brown se convirtió en la primera de ellas. Luego le siguieron el venezolano Adam Castillejo, en 2020, y la ‘paciente de Nueva York’, en 2022, la primera mujer en lograr dicha hazaña.