Estudio revela nuevos síntomas de la viruela del mono

Científicos de 16 países identificaron síntomas similares a las infecciones de transmisión sexual, lo que puede haber llevado a un diagnóstico erróneo en los contagiados.

El estudio sobre nuevos síntomas de la viruela del mono fue publicado por The New England Journal of Medicine (NEJM) y dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres. Foto: Nejm

Agencia EFE EFEnoticias ediciondigital@glr.pe