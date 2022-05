Lluvia de estrellas Tau Hercúlidas 2022: cómo y a qué hora ver desde mi país la lluvia de meteoros

La noche de este 30 al 31 de mayo de 2022 podría marcar el debut de la lluvia de estrellas Tau Hercúlidas en el cielo nocturno. Los mejores pronósticos sobre este fenómeno sugieren una aparición abundante de meteoros.

La gran expectación que se ha generado se debe a que, según estimaciones astronómicas, la Tierra pasará esta noche por algunos de los restos que se desprendieron del cometa SW3, el cual se fragmentó en 1995.

Si los restos cometarios se separaron con suficiente velocidad, la intensa lluvia de estrellas será una realidad e incluso podría convertirse en una ‘tormenta de meteoros’. En esos casos, se prevé que el fenómeno sea observado en toda América y la parte más occidental de Europa y África.

Lluvia de estrellas, Tau Hercúlidas 2022: ver EN VIVO la transmisión por YouTube

Con la esperanza de que suceda, se tiene planeada una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Virtual Telescope Project, dirigido por el astrofísico Gianluca Masi. Las imágenes del cielo nocturno transcurrirán desde Arizona y Brasil.

La emisión iniciará a las 4.00 a. m. (UTC) del 31 de mayo. En la hora local peruana, la cita será a las 11.00 p. m. del 30 de mayo.

Lluvia de estrellas, EN VIVO

En Vivo: Lluvia de estrellas Tau Hercúlidas 19:38 ¿Finalmente se dará la lluvia de meteoros Tau Hercúlidas? El pronóstico es reservado. La NASA dice en su cuenta de Twitter: "tal vez, tal vez no". Aún así, recomienda salir a observar.

Lluvia de estrellas: cómo ver desde México, Estados Unidos, Colombia, Chile y Argentina

Los países del hemisferio norte, como México y Estados Unidos, tendrán la mejor visibilidad, ya que el radiante (sector del cielo de donde parecen surgir los meteoros) estará muy arriba, en dirección norte.

En latitudes más ecuatoriales, como en el caso de Colombia y Perú, el radiante estará a una altura de 30 grados sobre el norte, por lo que también hay oportunidad de visibilidad.

En los países más australes, como Argentina y Chile, el radiante estará a 10 grados sobre el norte, lo que no permitirá observar tantos meteoros.

A qué hora ver la lluvia de estrellas desde México, Estados Unidos, Colombia, Chile y Argentina

Se espera que la eventual lluvia de estrellas Tau Hercúlidas ocurra a las 4.00 a. m. (UTC). Estos son los horarios para estar atentos en cada país. Si ocurre, el fenómeno duraría entre una y dos horas.

México: 11.00 p. m.

11.00 p. m. Estados Unidos: 12.00 a. m.

12.00 a. m. Colombia: 11.00 p. m.

11.00 p. m. Chile: 12.00 a. m.

12.00 a. m. Argentina: 1.00 a. m.

Lluvia de meteoros: cómo y a qué hora ver la lluvia de estrellas desde España

En España, las Tau Hercúlidas se daría poco antes del amanecer, por lo que el brillo solar podría dificultar la visibilidad de los meteoros. No obstante, cabe la posibilidad de que el fenómeno comience antes, lo que significaría una oportunidad para los habitantes del país europeo.

Hora prevista para la lluvia de estrellas en España: 6.00 a. m.

Finalmente, no podemos dejar de recordar a los lectores que existe la posibilidad de que los restos del cometa SW3 no hayan alcanzado suficiente velocidad y, por tanto, no se observen estrellas fugaces.

Lluvia de estrellas en el cielo nocturno. Foto: Star Walk

¿Lluvia de meteoritos o lluvia de estrellas?

A menudo se suelen confundir estos términos, pero hay grandes diferencias.

Una lluvia de estrellas o lluvia de meteoros ocurre cuando los restos de cometas o asteroides ingresan a la atmósfera; sin embargo, se evaporan durante su entrada. Así se producen los meteoros, también llamados estrellas fugaces.

Por otro lado, para que ocurra una lluvia de meteoritos, los fragmentos que ingresen a la atmósfera deben tener tamaños considerables como para llegar a impactar la superficie terrestre. Un evento así sería potencialmente catastrófico.