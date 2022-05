¿Cómo se contagia la viruela del mono?

Viruela del mono: ¿cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

Durante los primeros días de mayo se detectaron algunos casos de esta infección en Europa. Por tal motivo, diversos países han activado la alerta máxima de sus institutos de salud.

La viruela del mono se descubrió por primera vez en 1958, cuando ocurrieron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para la investigación, de ahí su nombre. Foto: Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.