¿Qué es la viruela del simio, la rara infección que ha puesto en alerta a Reino Unido?

Ya son siete los casos reportados de esta infección en el Reino Unido. Las autoridades sanitarias británicas han advertido a otros países que estén atentos ante eventuales casos.

Partícula del virus de la viruela del simio en el microscopio y la erupción cutanea. Foto: composición | Science Photo Library/Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention