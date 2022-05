¿Lo sabías? Gatos recuerdan sus nombres y de otros felinos, según estudio

Tener un gato en casa supone disfrutar la compañía de un ser vivo que, pese a parecer distante a nosotros, entiende y siente más de lo que aparentan, así lo revela un estudio realizado por un grupo de científicos en Japón.

De esta manera, la investigadora de ciencias animales Saho Takagi y sus colegas demostraron que los gatos sí se vinculan con los humanos de manera profunda. A pesar de sus actitudes, estos peludos se comunican con nosotros, así como también rastrean los movimientos de sus dueños cuando no están cerca.

Reconocen sus nombres y escuchan conversaciones

Por más sorprendente que te parezca, estos compañeros gatunos pueden reconocer sus propios nombres, una habilidad que, por lo general, se asociaba principalmente con los perros.

De igual manera, los científicos descubrieron que los gatos, además de conocer sus propios nombres, también parecen reconocer los nombres de otros felinos con los que están familiarizados. Asimismo pueden conocer los nombres de las personas que viven en su hogar.

La experta Saho Takagi mostró su sorpresa tras descubrir que los minimos sí escuchan las conversaciones de las personas. “Lo que descubrimos es asombroso” , explicó a The Asahi Shimbun.

“Quiero que la gente sepa la verdad. Los felinos no parecen escuchar las conversaciones de la gente, pero de hecho lo hacen”, remarcó.

Experimento

Takagi y sus colegas estudiaron a los mininos que vivían en casas con varios de sus pares, ya sean domésticos que vivían con otros felinos en un hogar con varios gatos, o ejemplares que vivían en ‘cafeterías para gatos’ en Japón, en donde los visitantes pueden interactuar con los felinos que residen en el establecimiento, informó el portal Science Alert.

Durante las pruebas los investigadores le presentaban a un gato la imagen de un minimo familiar del mismo hogar o cafetería, llamado el ‘gato modelo’, a través de una fotografía del gato en la pantalla de una computadora.

En esa línea, mientras se mostraba la imagen, se escuchaba una grabación de la voz del propietario que decía el nombre del gato modelo (llamado “condición congruente”) o decía un nombre diferente (“condición incongruente”).

De esta manera, el equipo encontró que los gatos de los hogares domésticos pasaban más tiempo mirando la pantalla de la computadora durante la condición incongruente porque estaban desconcertados por la falta de coincidencia de la imagen y el nombre del gato modelo, resumió el portal

No obstante, los gatos del ‘cat cafe’ no mostraron esta actitud en la computadora durante el experimento, esto se debe tal vez porque vivían en viviendas con muchos otros gatos y no están familiarizados con el gato modelo elegido y su nombre.

“Solo los gatos domésticos anticiparon una cara de gato específica al escuchar el nombre del gato , lo que sugiere que coincidieron con el nombre del gato estímulo y el individuo específico”, escribieron los investigadores.

Es preciso señalar que, si bien los expertos afirman que su estudio presenta “la primera evidencia de que los gatos domésticos vinculan las expresiones humanas y sus referentes sociales a través de las experiencias cotidianas”, la misma se basa en una muestra pequeña, ya que solo involucra a docenas de gatos, motivo por el cual debería replicarse para próximas investigaciones alusivas.

