¿Qué es un eclipse solar y cuántos tipos hay?

Los eclipses solares siempre congregan la atención del gran público por ser un espectáculo astronómico que se vive en pleno día, y el eclipse parcial de sol que ocurrirá el próximo 30 de abril no será la excepción. Además, será el primer eclipse del 2022 y el último evento del mes de abril.

Aquella fecha, algunos países de América del Sur experimentarán una breve oscuridad en horas de la tarde debido a que la Luna transitará delante del Sol y obstruirá, parcialmente, la luz que llega a la superficie terrestre.

Los eclipses de sol son tan espectaculares que existen varias empresas que ofrecen su avistamiento desde las regiones beneficiadas y a bordo de distintos medios de transporte (jets o cruceros, por ejemplo).

Durante los eclipses solares, la Luna transita frente al Sol cubriéndolo total o parcialmente por unos instantes visto desde la Tierra. Foto: WikiCommons

PUEDES VER: Todo lo que sabe sobre la extraña hepatitis que está afectando a niños

¿Qué es un eclipse solar?

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna transita por delante del Sol desde la perspectiva de los observadores en la Tierra. Esto sucede ocasionalmente porque el satélite tiene una órbita inclinada (5°) con respecto a la eclíptica, el plano donde la Tierra gira en torno de la estrella.

Ese momento donde la Tierra, la Luna y el Sol se alinean se conoce como temporada de eclipses, que ocurre dos veces al año y dura cerca de 35 días cada uno.

Estos fenómenos astronómicos solo son visibles desde algunas regiones del planeta debido a que la Luna no es muy grande y no proyecta una gran sombra sobre su superficie. Además, solo ocurre cuando la luna está en fase nueva; si no, resulta imposible.

La palabra ‘eclipse’ proviene del latín ‘eclipsis’, que en griego significa “desaparición”. Sin embargo, el término no es totalmente exacto, ya que refiere a la ocultación transitoria de un cuerpo celeste por la interposición de otro.

Tipos de eclipses solares

Existen tres tipos de eclipses solares: totales, anulares y parciales.

Los eclipses solares totales ocurren cuando la Luna bloquea toda la cara visible del Sol y solo se observa su corona solar (atmósfera de la estrella). Es el único tipo de eclipse de sol en el que los espectadores pueden dejar de usar las gafas especiales de eclipse, debido a que el cielo se vuelve muy oscuro.

Los eclipses solares anulares ocurren de manera similar, pero, como se dan cuando la Luna está más alejada de la Tierra, no cubren completamente la superficie del Sol y dejan un disco brillante alrededor. El fenómeno también es conocido como ‘anillo de fuego’.

Los eclipses solares parciales, en cambio, suceden cuando el satélite pasa por delante del Sol, pero solo se cubre una parte de la superficie solar.

Eclipse solar visto sobre los edificios de Toronto, Canadá, este 10 de junio de 2021. Foto: AFP

Cabe destacar que, durante un eclipse solar total o anular, las personas fuera del área cubierta por la sombra interior de la Luna observan un eclipse parcial de sol.

Eclipse Solar de abril de 2022: ¿cuándo será y dónde se verá?

El eclipse solar más próximo sucederá este 30 de abril, indica Time and Date, un portal especializado en eventos astronómicos, y será uno de tipo parcial. El evento empezará a las 6.45 p. m. (UTC), su pico ocurrirá a las 8.41 p. m. (UTC) y finalizará a las 10.37 p. m. (UTC).

El evento podrá ser apreciado en las islas Malvinas, Argentina (centro y sur) y Chile (centro y sur). En cambio, desde Uruguay, Paraguay, sur de Bolivia y sur del Perú, solo se podrá ver una sombra muy pequeña.