Informe del Pentágono sobre ovnis revela supuestos encuentros sexuales con humanos

Según el documento oficial, se reportó incluso que una mujer quedó embarazada tras encuentro con uno de estos objetos no identificados.

El documento, solicitado por el diario británico The Sun hace cuatro años, incluye más de 1.500 páginas de material relacionados a objetos voladores no identificados (ovnis). Foto: Alexander Mueller / Px Here