Así puede viajar nuestro nombre en la próxima misión de la NASA a la Luna

La NASA continúa preparándose para el regreso de los humanos a la Luna con su programa espacial Artemis. Así, pese a los retrasos por motivos técnicos y burocráticos, este año parece seguro que Artemis 1 —misión no tripulada— despegará con dirección al satélite y lo podrá hacer con nuestros nombres a bordo.

A través del formulario “Send Your Name With Artemis”, la NASA está invitando a enviar nuestro nombre y apellido dentro de una memoria USB que volará a bordo de la nave espacial Orion. Esta será propulsada desde el Complejo de Lanzamiento 39B con el cohete Space Launch System, diseñado por la compañía SpaceX, del multimillonario Elon Musk.

En la web, los usuarios pueden introducir sus datos personales además de una clave (de 4 a 7 dígitos) y la página les emite una “tarjeta de embarque”. Con este objeto digital luego puedes confirmar tu inclusión simbólica en el viaje de la cápsula Orion, que orbitará a la Luna sin tocar su superficie.

Concepto artístico de Artemis-1, misión no tripulada que forma parte del proyecto Artemisa | Foto: NASA

Hace dos años, la agencia espacial estadounidense realizó una actividad similar en el marco del lanzamiento del róver Perseverance a Marte.

En esa oportunidad congregó la participación de 10,932,295 personas, cuyos nombres se encuentran en tres chips del robot que ya revela datos valiosos del suelo marciano.

Hace dos años, casi 11 millones de personas se unieron a la invitación de la agencia espacial para llevar sus nombres a Marte, en el róver Perseverance. Foto: NASA / Send Your Name To Mars

¿Qué es el programa Artemis?

El programa norteamericano consiste en dos misiones separadas. Artemis 1 será la primera de ellas y llevará la nave espacial Orion a la órbita lunar. La cápsula viajará entre 26 y 42 días en total y luego retornará a la Tierra.

Según la última información de la NASA, el lanzamiento ha sido postergado luego del 20 de marzo, aunque sin fecha definida.

Artemis 2, en cambio, tiene como objetivo aterrizar en el satélite después de cinco décadas y establecer la primera presencia humana a largo plazo. En la cápsula Orion viajarán seis tripulantes, entre ellos la primera mujer y la primera persona negra en pisar la Luna.

Esta segunda misión también fue retrasada debido al caso judicial presentado por Blue Origin de Jeff Bezos, quien demandó a SpaceX después de perder un contrato de aterrizaje.

“Perdimos casi siete meses en litigios y eso ha llevado a que el primer alunizaje humano sea probablemente no antes de 2025″, señaló en noviembre del año pasado Bill Nelson, actual jefe de la NASA.

Con Artemis 2, la NASA quiere construir el Campamento Base Artemisa en la Luna y emplear el conocimiento de anteriores expediciones para desarrollar una misión tripulada a Marte en la década de 2030.