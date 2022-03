Un grupo de fármacos podría evitar asma grave y ser la terapia más eficaz, dice estudio

Investigadores de la Universidad Trinity, en Irlanda, han demostrado que medicamentos de inmunoterapia podrían servir para tratar a personas que padecen asma grave. Tras inhibir la proteína JAK1, causante de una tormenta de citocinas —reacción inmunitaria exagerada que perjudica a los humanos—, la enfermedad que afecta a los pulmones sería más tratable.

Los fármacos que controlan la proteína JAK1, que provoca inflamaciones en los asmáticos, se llaman jakinibs, una novedad en el campo de la medicina que tiene una “eficacia notable”. El resumen de resultados se puede leer en la revista Cell Metabolism.

El estudio se enfocó en tratar a animales y humanos basándose en un metabolito de nombre itaconato, que se genera naturalmente en el cuerpo —derivado de la glucosa— y modifica el comportamiento de los glóbulos blancos.

Precisamente, una variante de ese metabolito, el itaconato de 4-octilo (4-OI), es capaz de inhibir la proteína JAK1 y, por lo tanto, evitar la tan temida tormenta de citocinas.

La inmunóloga Marah Runtsch, miembro de la Escuela de Bioquímica e Inmunología en el Instituto de Ciencias Biomédicas Trinity, expresó que su equipo científico tiene la esperanza de que los medicamentos en cuya fórmula contengan itaconato puedan ayudar a elaborar terapias contra el asma grave, porque existe “una necesidad apremiante” de proponerlo.

Según los CDC, un ataque de asma es producido por humo de tabaco, ácaros del polvo, contaminación atmosférica, moho, entre otros factores. Foto: Diario de Ibiza

Ya se había propuesto al inhibidor citado para tratar el asma, aunque ahora se están consiguiendo más evidencias. Por ejemplo, el Centro Médico de la Universidad de Rochester publicó un artículo al respecto en la plataforma de PubMed en octubre de 2021.

“Los inhibidores de JAK están bajo investigación activa para enfermedades inmunes e inflamatorias, y han demostrado eficacia clínica en enfermedades como la artritis reumatoide y la dermatitis atópica”, aseguraron los investigadores.

Otro caso de estudio se dio a conocer por parte de especialistas del Instituto de Investigación Médica de Nueva Zelanda y la corporación biotecnológica Genentech Inc., de San Francisco, en la revista The Journal of Allergy and Clinical Inmunology, con la Dra. Irene E. Braithwaite a la cabeza.

Allí, un ensayo de doble ciego con placebo conllevó a comprobar que un jakinib reducía los síntomas en 36 personas que sufren de asma leve, protegiéndolas de la toxicidad sistémica. Tampoco se produjeron eventos adversos, indicaron en el paper.

¿Qué causa un ataque de asma?

De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, existen múltiples causas para el desencadenamiento de un ataque asmático. En primer lugar figura el humo del tabaco.

Los ácaros también ocasionan la declaración de la enfermedad. La web recomienda poner protectores en colchones y almohadas. Se debe evitar utilizar cobijas o colchas rellenas de plumas.

Asimismo, la contaminación atmosférica de los automóviles y las fábricas perjudican a las personas que padecen el mal pulmonar. El moho, las mascotas peludas, la quema de madera o pasto, la sinusitis o las emociones fuertes se suman a las causas de un ataque de asma.