¿Por cuánto tiempo puedo usar la misma mascarilla N95, KN95 o KF94?

Las mascarillas médicas de alto rendimiento N95, KN95 o KF94 son reutilizadas como medida principal ante la pandemia. Mientras unos optan por lavarlas ni bien llegan a casa, otros simplemente las cuelgan o las guardan en algún lugar específico del hogar. ¿Hasta qué punto siguen siendo efectivas para prevenir contagios o evitar propagar el coronavirus?

Según un artículo de The New York Times, aún hay poca orientación sobre el cuidado de los respiradores. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) establecieron que los trabajadores de salud pueden colocarse ese tipo de barbijos por cinco veces (en cinco días serían 40 horas totales).

Sin embargo, los médicos, las enfermeras y los demás miembros de un equipo hospitalario cubren turnos largos de trabajo a diferencia de una persona común, que normalmente se pone la mascarilla durante menos horas al día. Por lo tanto, la vida útil del objeto protector se prolonga, entonces queda disponible para su reutilización, acotó Linsey Marr, profesora de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech y experta en la transmisión viral.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a diferencia de las mascarillas de tela, las N95 bien ajustadas “ofrecen el más alto nivel de protección”. Foto: CNN en Español

No siempre usar menos tiempo la mascarilla significa que la tendremos en mejores condiciones. Al recoger a un niño de su centro de estudios, ir al supermercado o a la farmacia, salir a hacer un trámite o pasear a la mascota, el objeto protector se lleva a la calle entre 30, 45 o 60 minutos (en promedio). En ese sentido, lo estaríamos manipulando mucho al sacarlo y ponerlo en numerosas ocasiones. Aquí se provoca un evidente deterioro.

“Me parece que acabo dejándolas caer en la nieve o en el suelo del auto antes de que se desgasten. Normalmente, las correas se desgastan antes que la capacidad respiratoria”, señaló, por su lado, Anne Miller, directora ejecutiva del Proyecto N95, una organización sin fines de lucro.

Asimismo, The New York Times menciona que no se debe lavar ni echar alcohol al cubrebocas de alto rendimiento porque las barreras de filtro pierden su capacidad de atrapar las partículas del coronavirus. Basta con airearlo o higienizarse las manos antes de tocarlo.

Tener varias mascarillas a la mano para intercalarlas también cuenta como opción.

En palabras de Marr, mucha gente imagina que el respirador se puede saturar de partículas virales cuando se reutiliza, pero en realidad cumple su función gracias a su diseño de fábrica.

A continuación, citó una revelación hecha en Twitter por el experto Aaron Collins: “La mayoría de las personas se sorprenden de que N95 / KN95 / KF94 se pueda usar más de 8 horas. En realidad, la especificación N95 requiere que estas máscaras se mantengan más del 95% después de 200 mg de carga. ¡Cuánto es 200 mg! Lo mismo que usar la máscara las 24 horas del día, los siete días de la semana en Shanghái durante unos 200 días! Las correas serán lo primero en fallar”.

Los cubrebocas KF94 son unos de los más vendidos en la pandemia por su efectividad. Foto: Lazada

Ante la pregunta de si se contaminará la mascarilla cuando nos expongamos a una persona infectada, la especialista en transmisión viral contestó que la recomendación es coger el cubrebocas por las tiras y no pasarse los dedos por la nariz y la boca.

En un estudio canadiense publicado en la revista Scientific Reports, se informa que el virus permanece 14 días en una N95; no obstante, llegaron a esa conclusión tras rociar sobre el material una enorme cantidad del agente patógeno. De todos modos, un cobrebocas puesto correctamente nos da amplias garantías de resguardar nuestra salud.