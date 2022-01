¿Inmunes de nacimiento?: el enigma de las personas que nunca se contagian de COVID-19

Tras dos años de pandemia, es muy probable que la mayoría de la población mundial se haya contagiado con SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la COVID-19. Sin embargo, existen casos raros de personas que no contraen la infección —ni siquiera asintomática— a pesar de estar expuestos al patógeno.

En octubre del 2021, un equipo de científicos de América y Europa publicó un estudio en la revista Nature Immunology donde afirman haber iniciado una búsqueda global de estas personas, catalogadas como “genéticamente resistentes a la COVID-19″.

El propósito de la investigación es identificar los mecanismos biológicos que protegen a estos individuos de la infección por SARS-CoV-2. Con ese descubrimiento, apuntan a desarrollar medicamentos contra el virus pandémico.

Sin embargo, el reto que enfrentan los investigadores es encontrar a estos individuos.

“Incluso si identificamos solo uno, será realmente importante”, asegura Evangelos Andreakos, inmunólogo de la Fundación de Investigación Biomédica de la Academia de Atenas y uno de los autores del estudio.

Los científicos indican que uno de los primeros pasos es limitar la investigación a personas que han estado expuestas durante un tiempo prolongado a un caso de COVID-19 sin protección y no resultaron infectadas. Los individuos de especial interés son las parejas discordantes, es decir, donde uno no resulta contagiado a pesar de compartir casa y cama con un individuo infectado.

El equipo reveló que hasta la fecha ha reclutado a cerca de 500 candidatos potenciales que cumplen con estas condiciones. Además, contaron que cerca de 600 personas se han puesto en contacto con ellos a dos semanas de la publicación de su artículo. El objetivo es tener al menos 1.000 sujetos de prueba.

¿Qué sucede en el cuerpo de estas personas?

Una de las hipótesis en la que centran su estudio es que algunas personas no tienen el receptor ACE2 en funcionamiento. Esta molécula está ubicada en la superficie de las células y es aprovechada por el SARS-CoV-2 para ingresar en ellas e infectarlas.

Anteriormente, casos análogos se han observado con el VIH, el virus que causa el Sida. En la década de 1990, una investigación identificó una mutación genética que desactiva el receptor CCR5 en los glóbulos blancos, lo cual evita que el virus ingrese a ellos.

Aquel hallazgo fue clave porque permitió el desarrollo de medicamentos bloqueadores del VIH.

Otra de las hipótesis que manejan sobre los individuos resistentes al SARS-CoV-2 es que estas personas poseen mutaciones genéticas que impiden que el coronavirus se replique o que desenvuelva su ARN viral en la célula.

En tanto, Carlos Medina, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), explicó a La República anteriormente que hay una serie de factores que influyen en que una persona tenga mayor o menor riesgo de contagiarse.

“El contagio depende, entre otras cosas, de cuánto virus elimina la persona infectante y cuánto tiempo está en contacto la persona susceptible, además de cuan cerca está y cómo se dan las condiciones ambientales”, detalló.

No obstante, aunque el factor agente infectante y el factor ambiente reúnan las condiciones para que ocurra el contagio, si el huésped no es susceptible —como las personas genéticamente resistentes—, simplemente no se contagiará, admitió.