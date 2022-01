Luna llena de enero 2022: ¿qué es y cuándo podrá verse la luna de lobo?

Este lunes 17 de enero podremos conocer la primera luna llena del año, la cual es conocida como la luna de lobo. Recibió este nombre debido a que se creía que los lobos aullaban con más frecuencia en esta época del año, según el informe del Old Farmer’s Almanac. Asimismo, el astro lucirá acompañado de estrellas y planetas que podrán ser observados en un cielo despejado.

¿A qué hora se podrá ver la luna de lobo?

Esta luna llena alcanzará su punto máximo a las 6.51 p. m. ET (Perú, Colombia, Washington D. C.) y 11.51 p. m. GMT. Podrás darle un mejor vistazo si la miras por encima del horizonte en dirección este-noreste, según la NASA. No obstante, el satélite seguirá luciendo todo su esplendor durante el resto de la noche.

¿Qué otros objetos celestes se podrá observar?

Algunos observadores podrán ver a Pollux, una estrella brillante cerca de la luna llena que forma parte de la constelación de Géminis. Asimismo, tanto Júpiter como Saturno también serán visibles, pero estarán opuestos a la luna sobre el horizonte suroeste, señala la NASA.

¿Lunas llenas y superlunas habrá este 2022?

Este año habrá 12 lunas llenas en 2022, y dos de ellas califican como superlunas. La diferencia entre los dos fenómenos es que la superluna sucede cuando el satélite natural está más cerca de la Tierra de lo normal y, por lo tanto, parece más grande y brillante en el cielo nocturno. Según esa definición, la luna llena de junio y la de julio se considerarán eventos de superluna.

Asimismo, cada luna llena de este año tiene un nombre específico que surge de las tribus nativas norteamericanas y tiene un significado variado para cada una. Aquí está la lista de las lunas llenas restantes para 2022, según el Farmers’ Almanac:

16 de febrero: Luna de nieve

18 de marzo: Luna de gusano

16 de abril: Luna rosa

16 de mayo: Luna de flores

14 de junio: Luna de fresa

13 de julio: Luna de ciervo

11 de agosto: Luna de esturión

10 de septiembre: Luna de cosecha

9 de octubre: Luna de cazador

8 de noviembre: Luna de castor

7 de diciembre: Luna fría

Eclipses lunares

Habrá dos eclipses lunares totales en 2022, según The Old Farmer’s Almanac. El primero que se podrá observar entre las 9.31 p. m. ET del 15 de mayo y las 2.52 a. m. ET del 16 de mayo. Será visible en Europa, África, América del Sur y América del Norte (excepto las regiones del noroeste).

El otro eclipse lunar total también podrá verse en Asia, Australia, el Pacífico, América del Sur y América del Norte el 8 de noviembre entre las 3:01 a.m. ET y las 8:58 a.m. ET.