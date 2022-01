Reducción del pene y cambios menstruales: long covid tiene hasta 200 síntomas

De todos los pacientes de COVID-19 que logran recuperarse de la infección, algunos no logran volver a tener la vida que llevaban antes. Incluso meses después de haber superado la enfermedad siguen presentado síntomas. A esto se le conoce como long covid o covid largo.

De momento, los expertos no pueden explicar su causa y no hay un definición exacta sobre sus síntomas. No obstante, un estudio realizado por la University College London ha descrito hasta 200 posibles signos de la enfermedad, entre las que se incluye la menopausia temprana, la reducción del tamaño del pene, alucinaciones visuales, pérdida de memoria, cambios en ciclo menstrual de las mujeres , entre otros.

Dicha investigación se encuentra publicada en la revista EClinicalMedicine de The Lancet. Se basó en la encuesta hacia 3.762 personas con COVID-19 prolongado confirmado o sospechoso de 56 países diferentes.

En total se identificaron 203 síntomas, de los cuales 66 fueron rastreados durante siete meses. De acuerdo con la neurocientífica del University College London y autora principal del estudio, Athena Akrami, se detectó que el long covid afecta a 10 sistemas orgánicos del cuerpo humano .

“En este enfoque único, hemos ido directamente a los portadores de la enfermedad de todo el mundo para establecer una base de evidencia... Esta es la caracterización más completa de los síntomas prolongados de COVID-19 hasta ahora”, dijo.

Síntomas de long covid