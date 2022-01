Cirujanos trasplantan con éxito un corazón de cerdo a una persona

Por primera vez en la historia de la medicina, un equipo de cirujanos estadounidenses trasplantó con éxito un corazón de cerdo a un paciente. Según informó este lunes el Centro Médico de la Universidad de Maryland, dicho procedimiento era el último esfuerzo para salvarle la vida al paciente, quien se encuentra en buen estado de salud tres días después.

En un comunicado, detallaron que el órgano pertenecía a un cerdo genéticamente modificado para este fin. El éxito de la operación, llevada a cabo el último viernes, demuestra por primera vez que el corazón de un animal puede funcionar en el cuerpo humano sin un rechazo inmediato.

Si bien es demasiado pronto para saber si el trasplante seguirá funcionando en el futuro, marca un gran paso para conocer si algún día se podrá utilizar órganos de animales.

El paciente es David Bennett, de 57 años, quien sabía que no había garantías de que este proceso experimental funcionara. Sin embargo, se estaba muriendo y no era elegible para un trasplante de corazón humano, declaró su hijo a The Associated Press.

“Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción”, dijo Bennett un día antes de la cirugía, según el comunicado proporcionado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

Cirujanos durante el trasplante de corazón de cerdo al paciente. Foto: Centro Médico de la Universidad de Maryland

“Si esto funciona, habrá un suministro interminable de estos órganos para los pacientes que sufren”, dijo el Dr. Muhammad Mohiuddin, director científico del programa de trasplante de animales a humanos de la universidad.

Los intentos anteriores de tales trasplantes fracasaron, puesto que los cuerpos de los pacientes rechazaron rápidamente el órgano animal.

No obstante, esta vez, los cirujanos usaron el corazón de un cerdo, que previamente había sido sometido a una edición de genes. Esto, para eliminar un azúcar en sus células, que causa ese rechazo de órganos en los humanos.

Bennett, quien ha pasado los últimos meses postrado en cama con una máquina de soporte vital, añadió: “Espero levantarme de la cama una vez que me haya recuperado”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de emergencia para la cirugía la víspera de Año Nuevo, como última posibilidad para un paciente que no era apto para un trasplante convencional.

“Esta fue una cirugía revolucionaria y nos acerca un paso más a la solución de la crisis de escasez de órganos”, dijo Bartley Griffith, quien trasplantó el corazón de cerdo.

“Estamos procediendo con cautela, pero también somos optimistas porque esta primera operación quirúrgica en el mundo brindará una nueva opción importante para pacientes en el futuro”, añadió.

Con información de AFP y AP