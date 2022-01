¿Qué pasa si me vacuno sin saber que estoy contagiado con COVID-19?

La variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 está ganando terreno en el mundo por su rápida transmisibilidad y ya se reportan números históricos de contagios que incluso superan a las olas precedentes. Por esa razón, distintos países han redoblado sus medidas preventivas, tales como la vacunación obligatoria o el confinamiento.

Por suerte, se ha demostrado que la COVID-19 causada por el linaje de ómicron se parece más a un resfriado. Sin embargo, esa característica de sintomatología leve también la puede hacer pasar por desapercibido.

Ahora mismo, por esta rápida e inusitada propagación del coronavirus, muchas personas se han vuelto a preguntar si una persona contagiada sin saberlo puede vacunarse o no.

Diversos países en el mundo han autorizado la aplicación de una tercera dosis contra la COVID-19. Foto: Marco Cotrina / La República

Al respecto, Leslie Soto, infectólogo del hospital Cayetano Heredia (Lima, Perú), declaró a La República que “nada malo puede pasar , pero continúa siendo recomendable ir a vacunarse sin ningún síntoma de nada”.

Vacunarse sin tener síntomas permite discernir mejor, en términos clínicos, a qué se deben los síntomas siguientes después de la aplicación de una dosis contra la COVID-19, que en su mayoría suelen ser malestares leves de algunos días.

“Hay mucha gente que va a vacunarse enfermo de muchas cosas y después se enferma peor y dice que la vacuna le hizo daño. No fue así. Lo que pasó fue que la enfermedad siguió avanzando y la vacuna fue algo casual que entró sin problemas”, declaró el infectólogo peruano.

Asimismo, señaló que después de la vacunación, el tiempo de los malestares malestares “son muy variables” en días. “Por eso, si alguien tiene algún síntoma, debe recurrir a su médico para que le esté chequeando si es por la COVID-19 o por otra enfermedad. De esa manera, se puede manejar a tiempo si se complica”, precisó Soto.

El 2021 cerró con más del doble de contagios con COVID-19, pero menos muertes que en 2020, cuando las vacunas estaban en desarrollo. Foto: composición LR / Fusion Medical Animation - EFE

En el caso de que un paciente no esté seguro de estar infectado con SARS-CoV-2 (por ser asintomático, por ejemplo), pero sabe que ha tenido contacto con algún contagiado, “lo recomendable, idealmente, es hacerse un descarte de COVID-19″, incluso si no presenta síntomas.

Si el resultado es positivo, el paso inmediato continúa siendo el aislamiento de 14 días (que es útil contra todas las variantes) y no vacunarse lo más pronto posible.

Acerca de adelantar el intervalo de las dos primeras vacunas (esquema completo) o la tercera dosis, Soto manifestó que “no es recomendable, pero no porque haga daño, sino que cada dosis te va a dar un tiempo de protección”.

“Si yo me pongo las dos dosis voy a tener tres meses de protección. Pero si yo no espero tres meses y espero uno nada más, he perdido dos meses que me iba a proteger inicialmente”, declaró el especialista.