No miren arriba en la vida real: una nave de la NASA chocará un asteroide en 2022

En estos momentos, la nave se dirige a un asteroide cercano a la Tierra para desviarlo. La misión mostrará si estamos preparados ante una amenaza como la mostrada en la popular película de Netflix.

En la película No mires arriba (Don't look up), lanzan en principio una misión para destruir el cometa que se dirige a la Tierra. Foto: Netflix