Desentierran a cinco mamuts gigantes de la era de hielo

En las colinas de Cotswold, en Reino Unido, un equipo de arqueólogos y paleontólogos ha descubierto cinco fósiles de mamuts en un estado casi prístino y completo que datan de hace aproximadamente 220.000 años. El lugar, estiman los expertos, se trataría de una mina de oro, ya que los restos fueron encontrados a solo cinco metros de profundidad.

El conjunto de fósiles corresponden a dos adultos, dos jóvenes y un bebé de la especie de mamut de la estepa, un antepasado del mamut lanudo. A juzgar por las herramientas de piedras halladas a su alrededor, posiblemente fueron atacados por neandertales mientras deambulaban. Por tal motivo, el hallazgo también ofrecerá pistas sobre cómo vivían nuestros antepasados ante las duras condiciones climáticas.

El equipo de DigVentures, una empresa social de arqueología, trabaja en el perímetro de fósiles. Foto: DigVentures

Los restos serán explorados y comentados por el naturalista David Attenborough y el biólogo evolutivo Ben Garrod en un documental de la BBC One titulado “Attenborough and the Mammoth Graveyard”, que será emitido el 30 de diciembre.

“El lugar donde yacen estos mamuts en el suelo es exactamente donde murieron hace un cuarto de millón de años, junto a cosas increíbles como herramientas de piedra y los caracoles que pisotearon” sostuvo Garrod a The Guardian.

Mientras tanto, antes de los análisis, miles de preguntas intrigan a los científicos. Por ejemplo, Lisa Westcott Wilkins, de DigVentures, se cuestiona: “¿Por qué murieron tantos mamuts aquí? ¿Podrían haberlos matado los neandertales? ¿Qué pueden decirnos sobre la vida en la Gran Bretaña de la era glacial?”, señaló al medio británico.

Fotografías de un colmillo de mamut de la estepa y un arma de piedra de un neandertal. Foto: DigVenture

El descubrimiento es tan excepcional porque también significa una oportunidad única para responder a esas grandes preguntas.

Teorías sobre su extinción

Los primeros mamuts llegaron de África hace unos cinco millones de años. El mamut de la estepa vivió entre 1,8 millones y 200.000 años atrás y se cree que fue la especie más grande jamás conocida.

Según Garrod, quien es docente de Biología Evolutiva en la Universidad de East Anglia, el mamut de la estepa llegó a pesar hasta 15 toneladas, es decir, dos o tres veces más que el elefante africano.

El análisis de los restos puede proporcionar pistas acerca del comportamiento de los mamuts de la estepa y los motivos de su extinción. Foto: DigVentures

“Esta fue la especie de mamut más grande de la historia. Para cuando estaban a punto de desaparecer, habían bajado a 10 toneladas, lo que todavía suena mucho” precisó Garrod a The Guardian. “Creemos que fue una adaptación al cambio en el medio ambiente, el clima y la disponibilidad de recursos. Se estaba volviendo más frío en ese momento, los recursos eran cada vez más escasos y eso provocó la reducción de la especie”, añadió.

Los expertos sostienen que estos antepasados de los elefantes vivieron durante un período interglacial más cálido, conocido como MIS7, del cual se conoce muy poco. Por esa razón, este hallazgo revelaría información contextual sobre el tiempo en que vivieron.

El mamut de la estepa fue el más gigante y pudo pesar dos o tres veces más que el elefante africano. Foto: DigVentures

“La gente pasa zumbando sin darse cuenta de que hay pies debajo de su coche en esta escena. Es muy surrealista. Todos estamos todavía tratando de entender lo que encontramos“, declaró Wilkins.