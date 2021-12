La NASA anuncia “descubrimientos sorprendentes” del Perseverance en Marte

Los científicos involucrados en la misión del rover Perseverance de la NASA, el cual llegó a Marte el 18 de febrero, han descubierto que las rocas del cráter Jezero interactuaron con el agua durante miles de años y algunas albergan moléculas orgánicas. Este hallazgo ayudará a los geólogos e investigadores del programa Mars Sample Return a estudiar “los eventos críticos” del resto del planeta rojo.

Sin embargo, este no fue el único dato obtenido por el astromóvil: el lecho de roca sobre el que ha estado todos estos meses probablemente se haya compuesto de magma al rojo vivo. Esta información se dio a conocer en una rueda de prensa de otoño de la American Geophysical Union (AGU) en Nueva Orleans (Estados Unidos).

Mediante un comunicado, la web de la NASA calificó a la detección de compuestos orgánicos como “una gran noticia”. Esta hazaña se consiguió utilizando la tecnología del instrumento Sherloc. “Las moléculas que contienen carbono no solo se encuentran en el interior de las rocas erosionadas que analizó Sherloc, sino también en el polvo de la roca no erosionada”, subrayó la agencia espacial estadounidense.

La NASA destaca que el descubrimiento de compuestos orgánicos no necesariamente significa la corroboración de vida en el cráter Jezero . “Hay mecanismos biológicos y no biológicos que crean compuestos orgánicos”, lo que puede crear confusiones. Para no caer en ellas, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio lanzará naves a Marte en conjunto con la ESA a partir del 2030. Bajo ese método, las muestras llegarán a la Tierra.

Asimismo, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) colgó un video en su cuenta de YouTube mostrando un mosaico con colores mejorados del cráter Jezero, tomado por el instrumento Mastcam-Z de Perseverance.

Perseverance seguirá recolectando rocas como lo hizo, por primera vez, en setiembre. Los controladores de la misión del JPL habían recibido datos de que el rover introdujo el núcleo de la muestra, un poco más grueso que un lápiz, dentro de un tubo de titanio hermético.

Hasta ahora, de los 43 tubos del vehículo espacial, seis han sido sellados . Solo se seleccionarán algunos con el objetivo de que “generaciones de científicos” los analicen en laboratorios de nuestro planeta.

Seis tubos de muestra de facsímil cuelgan de un tablero especial en las oficinas del rover Perseverance. Foto: NASA / JPL-Caltech

PUEDES VER: El extraordinario ascensor que conectará a la Tierra con el espacio

Luther Beegle, investigador principal de Sherloc en JPL, dijo que Curiosity también había encontrado materia orgánica en su lugar de aterrizaje dentro del cráter Gale. Pero las biofirmas potenciales —sustancia que proporciona pruebas del pasado o presente de la vida— no se resolverán hasta ser enviadas a la Tierra. “Serán una fuente de investigación” durante muchos años, manifestó.

Finalmente, los científicos han probado el primer radar de penetración terrestre a la superficie de Marte, Rimfax, con el que pueden ver, creando un “radargrama”, las características del subsuelo marciano a una profundidad de 10 metros. Esta tecnología “agrega una nueva dimensión a las capacidades de mapeo geológico del equipo en Marte”, se menciona en el documento.