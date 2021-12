Fumar a diario con cigarrillo electrónico podría aumentar riesgo de disfunción eréctil

Un reciente estudio ha revelado que el empleo diario del cigarrillo electrónico —actividad también conocida como vapeo— puede aumentar las probabilidades de disfunción eréctil a comparación de quienes no lo hacen. El hallazgo de dicha asociación fue independiente de otros factores de riesgo.

La investigación, publicada en American Journal of Preventive Medicine, se basó en encuestas a 13.000 hombres sanos entre 20 y 65 años de edad, quienes formaron parte del Estudio de Evaluación de la Población sobre el Tabaco y la Salud, en Estados Unidos. Estos fueron catalogados en tres categorías: usuarios antiguos, usuarios actuales y personas que nunca en su vida fumaron.

Cabe destacar que ninguno de ellos padecía de otros factores de riesgo para esta disfunción como colesterol alto, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y antecedentes de tabaquismo.

El cigarrillo electrónico es una herramienta que funciona a batería y es recomendada para personas con problemas de tabaquismo que desean revertir su vicio. Foto: Difusión

Así, el estudio concluyó que quienes hacían uso diario del sistema electrónico de nicotina tenían dos veces más de probabilidades de informar casos de disfunción eréctil . Mientras tanto, también se demostró que la actividad física se asocia a una menor incidencia de esta disfunción permanente del falo.

El cigarrillo electrónico es una herramienta recomendada para personas con problemas de tabaquismo que desean revertir su vicio y contiene generalmente nicotina, aromas y otros productos químicos. Sin embargo, su uso también está extendido más allá de aquella población.

Por ejemplo, un reciente senso en Estados Unidos reveló que más de 2 millones de jóvenes vapean, de los cuales 500.000 señalan que lo hacen a diario. Mientras tanto, diversos estudios también han advertido que las empresas no siempre señalan con precisión el contenido de nicotina, indica MayoClinic.

Sin embargo, el estudio también tuvo algunas limitaciones, indican sus autores. Uno de ellos fue el sesgo de los datos auto informados, que pueden influir en el número de frecuencia de vapeo y casos de disfunción eréctil.

Aparte también se desconoce si los encuestados consumieron algún fármaco que guarde relación con la disfunción eréctil.

“Si no fuma nada, no empiece. No tiene sentido vapear, ya que no es seguro por sí solo. Pero si ya está fumando y quiere dejar de fumar, entonces racione el uso de vaporizadores”, sostuvo el doctor Omar El-Shahawy y autor del estudio. También destacó que faltan más investigaciones para explicar a qué se debe esta asociación.