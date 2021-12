Suiza legaliza a Sarco, la polémica máquina para el suicidio asistido

Exit International, una organización de Australia que aboga a nivel internacional por la legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido, ha creado Sarco, una máquina en forma de ataúd que, según sus creadores, permite a sus ocupantes acabar con sus vidas de manera pacífica.

El pasado sábado, el uso de esta cápsula fue aprobado legalmente en Suiza, uno de los países donde el suicidio asistido es legal y existen pocas regulaciones a la práctica, según informa The Guardian.

Asimismo, de acuerdo con Swissinfo, en Suiza cerca de 1.300 personas fallecieron por suicido asistido solo en 2020.

Una representación en computadora de la cápsula SARCO. Foto: Exit International

¿Qué es Sarco?

Sarco es una cápsula impresa en 3D en la cual, a través de un botón, el usuario puede autorizar acabar con su vida sin sentir relativamente pánico ni asfixia. La máquina se ubica encima de un dispositivo que inunda su interior de nitrógeno y reduce significativamente el oxígeno en apenas medio minuto.

Según el doctor Philip Nitschke, fundador de Exit International, “la muerte se produce por hipoxia e hipocapnia, privación de oxígeno y dióxido de carbono, respectivamente” , sostuvo en una entrevista ante el medio Swissinfo.

Hasta la fecha, existen dos versiones de Sarco, mientras que una tercera se está imprimiendo recién en Países Bajos. Así, tras no haber sido objetado con ningún problema legal en Suiza, la última versión se espera que esté lista para funcionar en dicho país para 2022.

La cápsula Sarco en un puerto de Venecia. Foto: Twitter / Philip Nitschke

Desmedicalizar la muerte

De acuerdo con Nitschke, el objetivo de la creación de esta máquina es desmedicalizar la muerte, es decir, permitir que un individuo controle su uso sin la autorización médica o psiquiátrica. El único filtro serían unas preguntas realizadas por una inteligencia artificial del artefacto

Durante una entrevista del 2020, Nitschke señaló que “el beneficio para la persona que lo usa es que no necesita obtener ningún permiso, no necesita un médico especial para tratar de colocarle una aguja, y no necesita obtener medicamentos difíciles de obtener“.

Sin embargo, pese al desarrollo de esta tecnología, aún es un detalle polémico para los psiquiatras. Esto se debe a que, en la mayoría de países, la muerte asistida solo es autorizada siempre y cuando uno padezca una condición incurable o terminal que le cause mucho sufrimiento.

El proyecto Sarco y su creador han sido criticados de volver atractivo el suicidio, tanto por el diseño futurista de la cápsula así como por una aplicación de realidad virtual que ha sido desarrollada para experimentar “una muerte virtual”.