Lucy, la ‘madre de la humanidad’, cumple 47 años tras su descubrimiento

Este miércoles 24 de noviembre se cumplen 47 años del descubrimiento de Lucy, cuyo esqueleto es el más antiguo conocido de un Australopithecus. Ha sido considerada como ‘madre de la humanidad’.

El hallazgo de Lucy, por el paleontólogo estadounidense Donald Johansson en 1974, supuso el fin de un debate continuo, en el que unos expertos pensaban que los orígenes más primitivos del hombre estaban en África.

Las características de Lucy permitieron decir de manera concluyente que el caminar erguido existe desde hace 3,5 millones de años, un gran salto en la comprensión de la secuencia de los acontecimientos de la evolución humana.

Gracias a su pelvis se adjuntaron las evidencias de que esta especie caminaba erguida, en contraste con el chimpancé, un animal que necesita sus cuatro patas para desplazarse.

Estos tienen la pelvis estrecha con los huesos de la cadera mirando hacia adelante, mientras que la de Lucy es como la actual, amplia con los huesos de la cadera formando un cuenco.

El 40% del esqueleto de Lucy está conservado. Foto: Museo de Historia Natural de Houston

El cuerpo de la ‘madre de la humanidad’ todavía tenía piernas relativamente cortas y brazos largos. Así que era un puente importante entre las que ahora se consideran especies antiguas y las modernas.

La especie de Lucy, Australopithecus afarensis, se extinguió hace unos 3 millones de años y el Homo del que se tiene evidencia más antigua es de hace 2,3 millones de años. “Eso significa que el surgimiento de nuestro propio género ocurrió hace entre 2,3 y 3 millones de años”, declaró recientemente Donald Johansson, su descubridor.

Johansson ha explicado que el nombre de Lucy, citada como el ‘eslabón perdido’ de la evolución humana, viene de que estaban escuchando una cinta de The Beatles cuando encontraron los restos, y que entre las canciones se encontraba “Lucy in the sky with diamonds”.

Con información de Europa Press.