Cómo y a qué hora ver el eclipse lunar en cada país de América

Faltan pocas horas para ver el eclipse lunar parcial de este jueves 17 de noviembre de 2021, que será el fenómeno astronómico de esta clase más extenso a partir del siglo XV, según el portal especializado Time and Date. El evento alcanzará su mayor visibilidad en el cielo para los observadores del continente americano, Australia, partes de Europa y Asia.

“Por primera vez desde la construcción de Machu Picchu podemos ver un eclipse lunar parcial que dura más de seis horas”, describe la web citada. Además, la página del medio Space señala que su paso por el lado más oscuro de la Tierra demorará 3 horas, 28 minutos y 23 segundos. “También será el eclipse lunar parcial más largo en 580 años”, se añadió.

El último eclipse lunar más largo se manifestó en 1440 y se calcula que en 2669 se desarrollará un fenómeno similar. El espectáculo será parecido al visto el 26 de mayo, fecha en la cual los distintos fanáticos de los eventos en el cielo realizaron transmisiones en vivo por internet.

En la mitad del eclipse lunar de noviembre 2021 se apreciará un color rojizo en el único satélite de la Tierra, lo que significará el inicio de la conocida luna de sangre. Quiere decir que nuestro planeta tapará hasta en un 97,4% a la luna llena, por ello adquirirá esa tonalidad producto de la luz dispersa de la atmósfera.

La 'super luna de sangre' 2019 sobre una catedral en Colonia, Alemania. Foto: AFP.

A qué hora ver el eclipse lunar desde México y Estados Unidos

Tomando a la Ciudad de México como referencia, el eclipse lunar se detectará a simple vista entre 1.18 a. m. y 4.47 a. m. Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, a través de un comunicado y un video subido a YouTube, indicó que la Luna se tornará más rojiza que de costumbre debido al polvo suspendido en la atmósfera terrestre por la erupción del volcán La Palma, en España.

“La mayoría de los norteamericanos deberán volver a levantarse temprano y mirar hacia el oeste hacia el amanecer. Y, nuevamente, cuanto más al oeste esté, mejor, ya que la luna aparecerá mucho más alta desde la parte occidental del continente en comparación con las ubicaciones más al este”, apuntó Space. Para los Estados Unidos, el horario de visualización fluctuará entre las 3.18 a. m. y las 6.18 a. m. (Washington D. C.).

A qué hora ver el eclipse lunar desde Nicaragua y El Salvador

El eclipse lunar de noviembre 2021 será apreciado desde Nicaragua (Managua) entre la 1.18 a. m. y las 4.18 a. m. En El Salvador (San Salvador), el evento astronómico empezará en ese mismo rango de horas.

A qué hora se verá este evento astronómico en América del Sur

Este eclipse lunar se verá en América del Sur dependiendo del país en donde nos encontremos, este jueves 19 de noviembre:

Perú: entre 2.18 a. m. y 5.47 a. m.

Argentina: entre 4.18 a. m. y 7.47 a. m.

Colombia: entre 2.18 a. m. y 5.47 a. m.

Chile: entre 4.18 a. m. y 7.47 a. m.

Brasil: entre 4.18 a. m. y 7.47 a. m.

Así se vio el eclipse lunar 2019 en Argentina. Foto: AFP.

¿Cómo ver el eclipse lunar de noviembre 2021?

Esta vez no será crucial la utilización de equipos especiales como telescopios o binoculares porque podrá apreciarse a simple vista. No obstante, se recomienda alejarse de las luces de la ciudad para no tener dificultades en esta nueva experiencia. Siempre cabe la posibilidad de dirigirse a una zona deshabitada, sin muchas nubes como obstáculo.

Al inicio del eclipse, la Luna estará ubicada en lo alto del cielo, pero a medida que llegue a su punto máximo irá descendiendo hacia el oeste. Se habrá ocultado bajo el horizonte al amanecer.