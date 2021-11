Qué es “el nuevo mundo oculto” descubierto en el núcleo de la Tierra

El núcleo de la Tierra sigue siendo un misterio. Su estudio, limitado para el ser humano por la alta temperatura y presión en las profundidades, se realiza principalmente a través de las ondas sísmicas de los terremotos que viajan a través del interior del globo. De esa manera, una reciente investigación publicada en la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors ha refutado una idea trasmitida por siglos acerca de esta capa terrestre.

El informe en cuestión reveló que el núcleo interno no es una esfera de hierro sólida como se creía, sino que su estructura varía de estado sólido, blando y hasta líquido en ciertas zonas. Al respecto, la sismóloga de la Universidad de Bristol en Inglaterra Jessica Irving, que no participó en el estudio, señaló ante el portal LiveScience que estos resultados demuestran la existencia de “un mundo oculto completamente nuevo”.

Capas de la Tierra. Imagen: Núcleo Visual

Los geofísicos suelen estudiar el funcionamiento y composición del núcleo interno de la Tierra por medio de las ondas sísmicas. Estas son clasificadas en principales (P), también llamadas de compresión, y secundarias (S), conocidas como transversales o de corte.

Mientras que las ondas de compresión viajan a través de cualquier tipo de material líquido o sólido en dirección longitudinal, las ondas de corte solo atraviesan sólidos perpendicularmente y a una velocidad 1,7 veces más lenta que las primeras. No obstante, la rápidez y recorrido de las ondas también dependen del material que atraviesen.

Según Rhet Butler, geofísico y autor principal, la investigación surgió de datos inexactos en las oscilaciones producidas por terremotos en cinco lugares distintos. Estas ondas sísmicas viajaron al otro extremo del planeta atravesando el núcleo.

En sus cálculos, Butler y su equipo halló que las ondas de corte (S) se desviaban en ciertas áreas, un escenario que no debería ocurrir si el núcleo se trata de una bola de metal sólida.

La desviación de estas ondas sísmicas solo coincidía si la capa mencionada poseía una estructura heterogénea de bolsas de hierro líquidas y blandas junto a partes muy duras. Asimismo, según el modelo del núcleo recreado, cerca de su superficie el metal sería semisólido.

La investigación, señalan sus autores, también podría influir en la comprensión del núcleo y el campo magnético terrestre, cuyo origen se debe al movimiento de convección del hierro y níquel fundido en el núcleo externo, el enfriamiento del núcleo interno y el movimiento de rotación de la Tierra.