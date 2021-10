Captan con nitidez la ‘piel’ que protege a las bacterias de los antibióticos

El biofísico Bart Hoogenboom, del University College London (UCL), junto con sus colegas, ha conseguido captar imágenes de la membrana externa de bacterias vivas, su ‘piel’ protectora contra los antibióticos, a través de microscopios de alta potencia. El estudio se publicará en la revista semanal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Precisamente, esa membrana externa dificulta que los tratamientos médicos progresen contra las infecciones bacterianas, por lo que estudiar sus proteínas a nivel molecular ayudará a comprender su génesis.

“Sigue siendo relativamente poco claro cómo se forma esta barrera, razón por la cual decidimos estudiarla con tanto detalle”, dijo Hoogenboom.

Los investigadores utilizaron una técnica con un microscopio atómico para ‘palpar’ la membrana, incluyendo un láser en el proceso y determinar sus relieves. Se captaron agujeros diminutos o porinas, los túneles de las bacterias que permiten a las moléculas transportarse.

Las imágenes conseguidas de las bacterias abrirán una etapa de investigaciones con enfoques modernos. Foto: UCL

“Concluimos que la membrana externa es un mosaico de regiones ricas en proteínas (...), cuyo mantenimiento es esencial para la integridad de la membrana y, por lo tanto, para el estilo de vida de una bacteria (como la Escherichia coli (E. coli), parte del tracto gastrointestinal de los humanos y animales)”, subrayan los expertos.

Observar a la E. coli significará el comienzo de una exploración que se dedicará a comprender si las membranas externas de las bacterias sostienen una configuración específica que las dota de resistencia a los antibióticos, explicó Georgina Benn, bioquímica de UCL.

“Al estudiar las bacterias vivas desde la escala molecular hasta la celular, podemos ver cómo las proteínas de la membrana forman una red que se extiende por toda la superficie de las bacterias, dejando pequeños espacios para parches que no contienen proteínas”, acotó Hoogenboom.