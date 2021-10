Descubren posible causa de los “dedos COVID” en pacientes con coronavirus

Desde el inicio de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 se han reportado distintas secuelas después de la infección por COVID-19, algunas de más prevalencia que otras. Sin embargo, en casos singulares, el vínculo entre la infección por coronavirus y las enfermedades desarrolladas aún no está del todo claro. Este era el caso de las inflamaciones y erupciones en la piel, las cuales fueron reportadas como una “epidemia” en niños y adolescentes italianos el año pasado.

No obstante, un nuevo estudio publicado en British Journal of Dermatology ha dado más luces sobre este tema. Según los científicos, la afección en la piel, conocida generalmente como “dedos COVID”, no es una secuela del coronavirus, sino que puede tratarse de un efecto secundario de nuestra respuesta inmunológica contra él.

El estudio, realizado en abril de 2020, tuvo lugar en el Hospítal Saint-Louis de París, Francia, e incluyó a 50 pacientes con protuberancias en la piel tras contraer la COVID-19 y a otros 13 personas con las mismas lesiones desarrolladas antes de pandemia.

Basado en el análisis de sangre y piel, el estudio reveló que dos elementos llevaron al síntoma: una proteína antivírica llamada interferon tipo I (clave en la respuesta antiviral) y un tipo de anticuerpo que, además de invadir al virus, erróneamente ataca las propias células y tejidos.

“La epidemiología y las características clínicas de las lesiones similares a los sabañones (llagas en la piel) se han estudiado y publicado ampliamente. Sin embargo, se sabe poco sobre la fisiopatología involucrada. Nuestro estudio proporciona nuevos conocimientos”, sostuvo el doctor Charles Cassius, principal autor de la investigación.