¿Cómo un hombre acabó con un pedazo de cemento en el corazón?

Un fragmento afilado de cemento fue encontrado en el corazón de un hombre que había acudido a una sala de emergencias por una dificultad para respirar y un constante dolor en el pecho. El trozo de cuatro pulgadas (10,1 cm) de largo había viajado por su torrente sanguíneo después de una operación quirúrgica a la columna vertebral, reveló un estudio en The New England Journal of Medicine.

Según los autores del informe, pertenecientes a la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, el paciente de 56 años se había sometido una semana antes a un tratamiento para tratar la fractura de una vertebra, llamado cifoplastía.

Dicha cirugía —ejecutada cuando se presentan síntomas incapacitantes— consiste en una inyección de un tipo cemento óseo (polimetacrilato de metilo, PMMA) en el hueso fracturado —o parte de él— que permita restaurar su altura adecuada y así prevenir su colapso , explicó el portal especializado LiveScience. Las “fracturas por compresión vertebral” suelen producirse debido a un exceso de presión en la vertebra y son comunes en pacientes de edad avanzada con osteoporosis o debilitamiento óseo.

cifoplastia

Aunque esta intervención suele ser segura en más de un 98%, según la Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos, sucedió que el cemento inoculado en el paciente se filtró del hueso a sus venas, donde se endureció y generó una embolia que viajó hasta el corazón.

Así, tras ser evaluado con una radiografía y una tomografía computarizada, los médicos detectaron un trozo de cemento que perforó la aurícula derecha del corazón e hirió el pulmón de ese mismo lado. El diagnóstico del caso clínico fue una “embolia intracardíaca de cemento”.

Los médicos le practicaron una nueva cirugía para extraer la embolia de cemento y reparar el tejido desgarrado de su corazón. Afortunadamente, el hombre no tuvo complicaciones posteriores a la operación y, después de un mes, estuvo casi completamente recuperado.