Científicos buscan saber por qué la población más alta del mundo se está encogiendo

Pese a que los neerlandeses continúan siendo la población más alta del mundo, un estudio ha revelado que su altura media se ha reducido en las últimas generaciones de hombres y mujeres. Las causas de esta disminución generaron diversas conjeturas entre los expertos, mas no certezas que los satisfaga.

La tendencia de crecimiento en Países Bajos fue registrada desde 1930, durante la Segunda Guerra Mundial, por la CBS, un organismo que organiza sondeos de salud, incluyendo como un factor la medición de estatura. En cinco décadas, las generaciones de hombres y mujeres neerlandesas crecieron una media de 8,3 cm. y 5,3 cm. respectivamente.

Sin embargo, el informe de este año, basado en mediciones a 719.000 encuestados, indicó que los hombres de 19 años alcanzaron una altura promedio de 182,93 cm, mientras que sus pares mujeres, midieron 169,3 cm. De esa manera, comparados con los nacidos en 1980, los hombres del nuevo milenio miden 1 cm menos, mientras que las mujeres 1,4 cm por debajo de la media.

Los expertos ofrecieron una variedad de explicaciones de este inusitado decrecimiento, que van desde la inmigración y crisis económicas hasta los cambios en las dietas y un límite biológico.

“La migración sí es un factor. Si somos el pueblo más alto del mundo, por definición los migrantes son más bajos, su constitución genética es de personas más bajas”, indicó el funcionario estadístico de la CBS, Ruben van Gaalen, ante la BBC. No obstante, precisó que el estancamiento sucede incluso en personas cuyos padres y abuelos nacieron en el país , por lo que no es una teoría completa.

Otra de las conjeturas de Van Gaalen es la existencia de un límite biológico que no les permite crecer más para no desarrollar enfermedades y un cambio en la dieta del insumo favorito del país: los lácteos, cuyo calcio asegura el crecimiento.

Mas la principal preocupación es que esta situación se deba a un cambio en el estilo de vida y al aumento en el consumo calórico de los neerlandeses más jóvenes.

“El índice de masa corporal (IMC) en niños ha subido a lo largo del tiempo, en todas las clases sociales, y eso puede hacer que la gente no crezca tanto como antes”, expresó el estadístico, advirtiendo que si se comprueba su conexión con el estilo de vida menos saludable, debería ser investigado más seriamente al poder repercutir en su expectativa de vida.

“Ya no fumamos, pero tenemos una vida más sedentaria y consumimos más calorías y aumentamos de peso. Así que el efecto indirecto de no ser tan altos como antes es más preocupante que el hecho de no ser tan altos”, concluyó.