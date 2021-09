Cartelera del jueves 30 de septiembre: lo que se viene en Cineplanet, Cinemark, CineStar y Movie Time

Inicia la semana y hay nuevos estrenos en la cartelera de los cines más concurridos: Cineplanet, Cinemark, CineStar y Movie Time. Aunque algunas películas que vienen, en su mayoría, ya se estrenaron en las plataformas streaming, no es lo mismo disfrutar del séptimo arte en el hogar que en una sala con pantalla gigante y excelente sonido. Para este jueves 30 de septiembre nos espera mucha acción, emoción, risas, amor y miedo.

Entre las más esperadas para disfrutarlas en cines, tanto así que está en preventa, está Sin tiempo para morir. Una vez más, el agente 007 estará en aprietos. No obstante, esta será la última vez que lo veremos. En No time to die, nombre original en inglés, James Bond (Daniel Craig) está disfrutando de unas merecidas y placenteras vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

PUEDES VER: El juego del calamar y el supuesto plagio al film As the gods will

Por otro lado, tenemos al gato y al ratón en una divertidísima aventura. Tom y Jerry se topan casualmente y se produce una batalla caótica entre ellos. Jerry se ve obligado a refugiarse en el hotel Royal Gate y Tom Cat se las ingenia para atraparlo. Como si la suerte estuviera de su lado, es contratado para ahuyentar al roedor antes de que llegue el día de una gran boda.

El género de terror lo trae la película La casa oscura. Beth (Rebecca Hall), mientras intenta superar la inesperada muerte de su marido, se queda a solas en una casa cerca de un lago. Pese a que hace todo lo posible por no perder la cordura, los sueños no tardan en aparecer. Las perturbadoras visiones de una presencia que llama por ella comienzan a ser cada vez más frecuentes. Beth empieza lentamente a desesperarse, por lo que decide ignorar el consejo de sus amigos e investiga en sus pertenencias tratando de encontrar alguna respuesta. Allí se topa con secretos muy extraños y terribles, además de un misterio que está dispuesta a resolver.

Las producciones peruanas no se quedan atrás, pues Doblemente embarazada se estrena en unos días. El film dirigido por Eduardo Mendoza Echave cuenta una divertida y alocada historia de un triángulo amoroso entre Cristina, Javier (su futuro esposo) y Felipe (su ex de toda la vida). Después de una alegre despedida de soltera organizada por su mejor amiga Catalina, Cristina se da con la sorpresa de que está embarazada, pero no sabe si el padre es Javier o Felipe. La rivalidad entre estos hombres aumenta hasta que en el cuarto mes de embarazo el doctor les da los resultados de la prueba de paternidad, dando un giro inesperado a esta situación.

Cartelera de Cineplanet para el jueves 30 de septiembre de 2021

Sin tiempo para morir

Doblemente embarazada

Tom y Jerry.

Cartelera de Cinemark para el jueves 30 de septiembre de 2021

Sin tiempo para morir

Hasta que la boda nos separe

La casa oscura

Doblemente embarazada

El aro: resurrección

Tom y Jerry.

Cartelera de CineStar para el jueves 30 de septiembre de 2021

Sin tiempo para morir

CODA: señales del corazón

La casa oscura

El aro: resurrección

Tom y Jerry.

Cartelera de Movie Time para el jueves 30 de septiembre de 2021